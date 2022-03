El 4 de abril terminará mandato de máscaras en guarderías para niños de 2 a 4 años en NYC

Dos semanas después de que se levantara el mandato de uso de máscaras en espacios interiores en las escuelas de la ciudad de Nueva York para los estudiantes de kínder a grado 12, el alcalde Eric Adams anunció este martes que en los pasos que la Gran Manzana sigue dando hacia su recuperación de la pandemia del COVID, ahora serán los niños de 2 a 4 años quienes ya no tendrán que usar tapabocas, si así lo deciden sus padres, y si los números continúan respaldando la decisión.

El Alcalde reveló que si los contagios y hospitalizaciones relacionadas con COVID siguen mostrando que el riesgo se mantiene bajo, las máscaras serán opcionales para más de 96,000 niños pequeños en escuelas y guarderías a partir del 4 de abril.

Esa fue la buena nueva que el mandatario local compartió este martes en la Alcaldía, tras una serie de jornadas de protesta y manifestaciones como la ocurrida el lunes en el mismo recinto, hasta donde llegaron padres de familia con sus niños a exigir el levantamiento del uso obligatorio de tapabocas para todos los infantes.

Sin embargo, el Alcalde aseguró que la determinación no se tomó por las presiones de los padres sino que fue movida por “la ciencia y los datos”, que actualmente señalan que el promedio de contagios de COVID en la Gran Manzana es de 1.66%, menor al 1.89% del promedio del último mes.

“Siempre he dicho que la ciencia nos guiará para salir de la pandemia y, como hemos seguido los datos, estamos ganando la batalla contra el COVID-19. La ciudad de Nueva York se encuentra actualmente en un entorno de bajo riesgo”, dijo Adams en conferencia de prensa.

El líder neoyorquino destacó que la fecha del 4 de abril para levantar el mandato es porque podrán analizarse dos períodos de incubación para evaluar el comportamiento del COVID en las escuelas después de levantar el mandato para los niños más grandes, el pasado 7 de marzo.

“Han pasado dos semanas desde que eliminamos el mandato de máscara para los niños de las escuelas públicas de Kínder a 12 y, afortunadamente, nuestro porcentaje de positividad en las escuelas se ha mantenido bajo. Todos los días, revisamos los datos y, si seguimos viendo niveles bajos de riesgo, el lunes 4 de abril haremos que las máscaras sean opcionales para niños de 2 a 4 años en escuelas y guarderías”, acotó Adams. “Esto nos dará tiempo suficiente para evaluar los números y tomar decisiones acertadas para nuestros neoyorquinos más pequeños. Debemos hacer esto bien por la salud de nuestros hijos, y me niego a poner en peligro su seguridad al apresurar una decisión”.

El Alcalde insistió en que las escuelas de la Gran Manzana siguen siendo los lugares más seguros de la ciudad con respecto al COVID, con niveles de positividad inferiores al 1%.

“Lo he dicho antes: estoy con los padres de la ciudad de Nueva York y los neoyorquinos pueden confiar en que esta administración continuará tomando las decisiones de salud pública adecuadas para mantener seguros a nuestros niños”, comentó Adams, quien advirtió que al no tratarse de una decisión que solo respalde a una de las partes, las escuelas seguirán poniendo a disposición de los niños y personal escolar provisiones de máscaras para aquellos que opten por seguir usándolas.

Comisionado de Salud advierte de cambios

El comisionado de Salud de la Ciudad, Dr. Ashwin Vasan, mostró su respaldo a la decisión, basado en el comportamiento actual de los casos de COVID, pero fue claro en advertir que si los números cambian hacia arriba, otra será la situación.

“En este momento, nos sentimos cómodos al decir que si el nivel de riesgo se mantiene (bajo), las máscaras pueden volverse opcionales para nuestros neoyorquinos más pequeños (…) Si vemos que aumentan los niveles de riesgo, ya sea antes o después de que se levante el mandato, es posible que tengamos otra conversación”, dijo Vasan, quien también dio un parte de tranquilidad sobre la subvariante de Ómicron BA.2. “Menos riesgo significa más opciones para los neoyorquinos sobre qué precauciones son obligatorias y cuáles son opcionales”.

El presidente del Subcomité de Recuperación del COVID del Concejo Municipal, Francisco Moya, mostró su respaldo a la decisión del Alcalde y dijo aseguró que el actual panorama del virus en los cinco condados permite dar ese paso hacia adelante de manera segura.

El Alcalde Eric Adams y comisionado de Salud Ashwin Vasan en anuncio sobre mandato de máscaras en niños de 2 a 4 años

“Estamos en un lugar muy diferente al de hace un mes, hace un año y el comienzo de esta pandemia, ya que tenemos un mejor control para abordar el COVID-19. Las tasas de infección, las hospitalizaciones y las muertes siguen teniendo una tendencia a la baja, tenemos acceso a vacunas y tratamiento, y los neoyorquinos han hecho su parte y se han ajustado según sea necesario”, dijo el concejal de Queens, de origen ecuatoriano.

“Estamos mejor protegidos y terminar con el requisito de máscara para niños menores de cinco años no solo es un testimonio de nuestra adaptabilidad y resiliencia, sino que es una señal alentadora a medida que hacemos la transición hacia nuestra recuperación total”, agregó Moya.

Peter Pitts, excomisionado adjunto de la FDA y cofundador del ‘Center for Medicine in the Public Interest’, aseguró que el levantamiento del mandato de uso de tapabocas para los niños más pequeños es lo correcto, y mencionó que el avance de la subvariante de Ómicron, BA.2, que ya está en Nueva York, no debe generar temor adicional, pues no representa mayor gravedad.

“Los maestros de la ciudad de Nueva York tienen un nuevo mantra: ‘Oídos abiertos. Bocas cerradas. Máscaras fuera’. Una jugada triple maravillosa que ha sido ganada con mucho esfuerzo y respaldada por la ciencia”, dijo Pitts, quien instó a que los neoyorquinos que todavía no se han vacunado contra el COVID lo hagan, pues esa es la mejor protección. “Si bien BA.2 puede ser más infecciosa que Omicron, sus síntomas son igualmente leves. Esto refuerza una endemia frente a una pandemia y debemos ajustar nuestras estrategias de salud pública en consecuencia. El COVID-19 ahora es algo que controlaremos y con lo que viviremos, solo como la gripe anual”.

Opiniones divididas entre padres

El anuncio del fin del requisito de tapabocas para los pequeños, alegró a padres como Julio Atehortua, quien aseguró que ya era hora de que la Ciudad adoptara esa medida, pues los contagios de COVID en las escuelas son mínimos.

“Creo que se trata de una cuestión de salud mental también, pues hay niños pequeños menores de 4 años que han estado obligados a estar cubiertos la mayor parte de sus cortas vidas y eso no es sano para nadie”, dijo el padre de familia, quien no cree que quitar las máscaras sea motivo de alarma. “Además, se da la opción, así que si un papá se siente más seguro con que su niño lleve tapabocas, pues podrá hacerlo”.

Pero no todos piensan igual, y con la presencia de la variante de Ómicron en Nueva York, BA.2, padres como Yulisa Londoño, se declararon preocupados, y temen que pueda haber un resurgimiento de casos.

“No me gusta que quiten las máscaras para nadie. Ni para niños ni para adultos. La máscara debería ser parte de nuestra seguridad diaria, como el que tiene que usar espejuelos para poder ver. Es algo que nos protege por si llega a haber otro riesgo”, comentó la madre colombiana. “Yo no voy a dejar que mis niños se la quiten, pero no me gusta que el Alcalde mande ese mensaje de que es seguro no usarlas, pues va a generar confusión y crea dos categorías para abordar el COVID, cuando todos deberíamos estar en la misma página para estar seguros”.

El alcalde Adams también se refirió al mandato de vacunación para las compañías privadas, y aseguró que por el momento no está en consideración levantar esa exigencia, y dijo que muchas voces de la empresa privada están satisfechos con que se siga requiriendo prueba de inmunización para seguir trabajando en esos negocios.

El COVID-19 en cifras en NYC: