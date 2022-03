Susana Gómez es la mujer que sanó el corazón de Maluma: hoy goza junto a él en Atenas

La guapa Susana Gómez ha demostrado desde hace meses que ser la flamante pareja del cantante Maluma, uno de los reguetoneros más mediáticos de la escena musical, no es incompatible con la posibilidad de mantener un discreto perfil público si de verdad se quiere huir de los siempre peligrosos focos de la fama.

Tanto es así, que no muchos seguidores del ídolo colombiano se han dado cuenta de que Susana prácticamente no se ha separado de su chico a lo largo de la extensa gira europea en la que se ha embarcado el artista. Han sido finalmente los paparazzi quienes han detectado a Maluma y a su novia recorriendo las calles de Atenas, la capital griega, haciendo turismo y ataviados de forma que pasaron prácticamente desapercibidos en plena vía pública. View this post on Instagram A post shared by Just Jared (@justjared) View this post on Instagram A post shared by Fran Vidal Espectáculos (@fvespectaculos)

En las stories y demás publicaciones que, acerca de su exitoso periplo de conciertos, ha venido compartiendo Maluma en Instagram no hay mención ni referencia expresa a Susana. Lo cierto es que solo hay una foto en el perfil del colombiano que ceda parte del protagonismo a su novia, y esa instantánea es tan borrosa que resulta harto complicado identificarla. Fue el pasado día de Navidad cuando el intérprete se decidió a presentar en sociedad, y de esa original manera, a la mujer que le ha robado el corazón. View this post on Instagram A post shared by MALUMA (@maluma)

“Gracias Santa”, escribía un emocionado Maluma para exhibir su agradecimiento tras haber encontrado de nuevo el amor.

Más sobre Maluma:

Critican a Maluma por un emoji en su cabeza: “Payaso”, le dicen

Valiente mensaje de Maluma al recibir el reconocimiento como ‘Ídolo Global’ en ‘Premio Lo Nuestro’

Maluma fue atacado por su dóberman y muestra las heridas que le dejó en la cara