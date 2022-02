Maluma fue atacado por su dóberman y muestra las heridas que le dejó en la cara

El pasado fin de semana Maluma apareció en sus redes sociales con unas heridas en la cara y antes de que pudiera surgir ningún rumor al respecto y que sus fanáticos se preocuparan por él, decidió contar qué fue lo que ocurrió.

Las evidentes marcas que el cantante colombiano tiene en su rostro son producto del ataque de Buda, su perro dóberman, quien sin previo aviso lo mordió muy cerca del ojo izquierdo.

“La triste realidad es que Buda me mordió, pero fue de susto, no de agresividad”, explicó en un video en el que se pueden apreciar las marcas de los mordiscos. Y es que resultaba casi imposible que sus heridas pasaran desapercibidas.

El protagonista de la película ‘Marry Me’ no dio detalles de cómo sucedieron los hechos, aunque le dejó una reflexión a seguidores acerca del cuidado y la precaución que hay que mantener con las mascotas.

“Pero bueno, pa’ que aprendan. Los animales son muy leales, pero uno tiene que tener mucho cuidado”, señaló.

También dejó muy claro que sigue queriendo al can como antes porque sabe que no lo hizo con mala intención, pero espera que su experiencia sirva como lección para otras personas.

“No lo hizo de malas. No pasa nada. Lo quiero como si nada hubiera pasado”, agregó.

Maluma muestra las heridas en su rostro luego de que lo mordiera su perro. pic.twitter.com/ZjIY1o7NAq— Lo + viral (@VideosVirales69) February 20, 2022

Buda fue el último en incorporarse a la familia de Maluma el año pasado, pues Bonnie y Clide, dos huskies siberianos albinos, también viven con el cantante en su mansión de Medellín y basta con echar un vistazo a sus redes sociales para descubrir que Maluma adora a sus mascotas, aunque Buda le haya dado ahora un susto considerable. View this post on Instagram A post shared by MALUMA (@maluma)

