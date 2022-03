J Balvin y Ed Sheeran anuncian colaboración en canciones en inglés y español

Ed Sheeran ha colaborado con su ya buen amigo J Balvin de cara a dos canciones que llegarán muy pronto a las plataformas de streaming y de las que también se conocen sus títulos: ‘Sigue’ y ‘Forever My Love’.

El anuncio se hizo con una publicación a dúo en sus redes sociales, donde quisieron explicar cómo se conocieron de forma casual hace unos meses.

La publicación consta de algunas divertidas anécdotas de la relación de Sheeran con el reguetonero colombiano, con quien ha disfrutado de una gran complicidad en el estudio de grabación.

“Me encontré a J Balvin en un gimnasio de Nueva York el año pasado. Reconocí rápidamente su voz mientras hablaba por teléfono, así que fui a saludarlo. Acabamos hablando tanto, que nos fuimos a comer y a tomar té después. Nos hemos hecho muy buenos amigos y no paramos de hablar”, relató Sheeran sobre el origen de su estrecho vínculo con Balvin.

La pareja artística terminó grabando varias canciones durante su tiempo juntos en la gran manzana, aunque de momento solo se conocen los dos sencillos mencionados y el hecho de que Balvin y Sheeran ya han podido grabar un videoclip para uno de ellos.

Según también contó el artista inglés “fue todo un reto aprender” a pronunciar correctamente algunas de las palabras en español que lanzará en ambos temas: “Yo quería que estuviera en un tema en el mundo del Reggaetón y él me invitó a su mundo, fue brutal escucharlo en español y esperamos que disfruten esto tanto como nosotros”, compartió.

Dado a una de las últimas publicaciones de J Balvin, ‘Sigue’ y ‘Forever My Love’ estarán disponibles este 24 de marzo.

Desde septiembre de 2021 surgieron rumores sobre una posible colaboración, y esos rumores resultaron ser ciertos. Luego, Balvin publicó una foto con Sheeran en un restaurante, con el mensaje “la amistad primero, los negocios después, la persona guía la onda correcta”.

J Balvin ya se codea con los grandes artistas de la música mundial. En 2018 se subió al escenario del Coachella con Beyoncé. Al año siguiente participó en “I Can’t Get Enough”, pieza de múltiples intérpretes, entre ellos Selena Gomez.

Y no se puede dejar de mencionar el trabajo con artistas latinos: Karol G, Ozuna y Bad Bunny. Por su parte, Ed Sheeran no es ajeno a producir con artistas de habla hispana. Para su proyecto de colaboraciones del álbum No. 6 trabajó con Paulo Londra.

Sigue leyendo: Residente denuncia censura por parte de un reguetonero; aseguran que se trata de J Balvin

– J Balvin y Residente: su enemistad inició hace seis años

– Ed Sheeran comparece ante el tribunal tras acusación de plagio de ‘Shape of You’

– Ed Sheeran saldrá de gira en una camper eléctrica