Residente denuncia censura por parte de un reguetonero; aseguran que se trata de J Balvin

René Pérez, más conocido como Residente, envió un mensaje a través de sus redes sociales que resultó bastante polémico.

El cantante puertorriqueño reveló que iba a sacar un tema donde le tira a un cantante urbano. Este se habría enterado y presuntamente amenazó a Residente con demandarlo en caso de lanzar la canción. ¿Quién será?

Sin dar nombres, el fundador de Calle 13 señaló que desde que este cantante se enteró que hablaría de él en el single no ha dejado de intentar poner límites y censurarlo.

“Desde entonces no ha parado de llamar a todo el mundo para que no saque el tema. Llamó al productor, que es un chamaquito, para intentar detener el tema… pero no se prestó para eso”, explicó René Pérez Joglar en un video en Instagram asegurando que “la guerra acaba de estallar”.

Diversos internautas ahora aseguran que podría tratarse de J Balvin, debido a que el año pasado ambos protagonizaron una polémica cuando el colombiano llamó a hacer un boicot contra los Latin Grammy y el puertorriqueño lo señaló por esta acción.

“Cuando te metes con influencers urbanos te pasan estas pend$%#*. En estos días iba a sacar un tema, donde hablo de muchas cosas que para mí son importantes dentro de la música, y al final le dediqué un par de líneas a un pend*** ahí del género urbano”, detalló el intérprete de ‘Muerte En Hawaii’.

Asimismo, Residente lanzó un fuerte mensaje contra dicha persona involucrada: “Por una simple tiradera que ni siquiera es completamente para él. Al final, no me importa si me demanda. No me importa si no me ponen en los playlists. La diferencia entre tú y yo es que yo soy libre de hacer lo que me salga de los coj%&$ y tú eres un esclavito más de la industria”.

Residente terminó su discurso advirtiendo que sacará el tema cuando su público se lo pida: “En lo que la gente decide, puedes ir subiendo tus videítos para que te coj%$ lástima”, señaló.

Los fans del artista, que son 6.9 millones en Instagram, no lo dejaron solo y bajo su publicación mostraron su apoyo, pero también le pidieron que sacara el tema. Incluso, a ellos se unió el cantante Tito El Bambino quien le dejó un mensaje que está dando mucho de qué hablar.

“Esto se ha convertido en una mierd*. Fuimos de un negocio de “hombres con pantalones” (como dice la expresión, pero incluyendo a las mujeres como @ivyqueendiva que se han ganado el respeto y su posición en el género) a un negocio de chismosos. Saca tu canción y que respeten tu arte. Que la escuche el que quiera”, le escribió.

