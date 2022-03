La reina Isabel II aparecerá en la portada de la revista Vogue por primera vez en la historia

El 21 de abril de 1926, nació una de las hijas del príncipe Alberto, duque de York, tiempo después conocido como Jorge VI, y su esposa Isabel.

Sí, se habla nada más y nada menos que de Elizabeth Alexandra Mary, o conocida en la actualidad como la reina Isabel II. Pocos podrían haberlo adivinado en ese momento, pero esa niña se convertiría quizá en el rostro británico más reconocible del siglo.

Isabel destacaba por sus estudios en historia constitucional, leyes y literatura y su destino como monarca la encontró a los 25 años, convirtiéndola en la actual figura principal del Reino Unido y otras 54 naciones ante el mundo.

Desde entonces, ha estado dedicada al servicio de la corona como jefa de Estado y durante su reinado, su majestad ha sido testigo de eventos que han marcado la historia así como lo hará ella ahora al hacer su primera aparición en la portada de Vogue en su edición británica.

La publicación dedicará su número de abril a la soberana, de 95 años, en lo que dijo será un tributo a su Jubileo de Platino, el cual llegó el pasado 6 de febrero.

Cabe mencionar que este es un hito que no ha alcanzado ninguno de sus predecesores en los últimos 1,000 años y que sólo han logrado unos pocos monarcas en todo el mundo.

“British Vogue rinde un homenaje especial a Su Majestad, la Reina Isabel II, recordando su propia relación única con la monarca durante sus setenta años en el trono”, dijo la revista en un comunicado.

Ahora muchos pensarán que la reina se habría sometido a una sesión de fotos para ser portada de la revista, sin embargo, no fue así, pues Vogue utilizará una imagen antigua tomada en 1957.

La postal en blanco y negro fue tomada por el fotógrafo Antony Armstrong-Jones en los primeros años del reinado de Isabel. Armstrong-Jones, quien murió en 2017, estuvo casado con la difunta hermana de Isabel, la princesa Margarita, entre 1960 y 1978.

En esa fotografía, Isabel lleva puesta una corona conocida como la Diadema de Diamantes que fue creada para el rey Jorge IV en 1820. El majestuoso tocado está grabado con ramos de diamantes de rosas, cardos y tréboles, los símbolos florales de Inglaterra, Escocia e Irlanda.

El número, que sale a la venta el 29 de marzo, también publicará otra portada en paralelo protagonizada por la actriz Anya Taylor-Joy, que lucirá una réplica de la impresionante pieza de joyería. View this post on Instagram A post shared by British Vogue (@britishvogue)

Por su parte, British Vogue informa que Isabel apareció por primera vez en la portada en 1927, con solo un año de edad, en las rodillas de su madre. View this post on Instagram A post shared by British Vogue (@britishvogue)

Sigue leyendo: La comida de la reina lsabel II y de sus invitados pasa por una máquina de rayos X

– La reina Isabel II estudia distintas formas de disimular sus problemas de movilidad en público

– La reina Isabel II rechaza el premio a la ‘Anciana del año’