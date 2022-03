Solicitudes semanales de subsidio por desempleo en EE.UU. bajan a 187,000

Este jueves, el Departamento de Trabajo de EE.UU. informó que la cifra semanal de solicitudes del subsidio por desempleo en Estados Unidos disminuyó a 187,000 la semana pasada, lo que representa el nivel más bajo desde septiembre de 1969.

De acuerdo al inorme, la semana anterior habían sido recibidas al menos 215,000 solicitudes, mientras que la cifra de pedidos se ubicó por debajo de los 200,000 por primera vez en más de dos años.

El informe detalla que en la semana que concluyó el pasado 12 de marzo, según la Oficina de Estadísticas Laborales (BLS), al menos 1.35 millones de personas recibían esta prestación social comparado con las 1.41 millones de la semana anterior.

Asimismo, el Departamento de Trabajo afirmó que el índice de desempleo en el mes de febrero fue de 3.8 % de la fuerza laboral, lo que representaría el nivel más bajo desde el comienzo de la pandemia por covid-19.

Unemployment Insurance Weekly Claims



Initial claims were 187,000 for the week ending 3/19 (-28,000).



Insured unemployment was 1,350,000 for the week ending 3/12 (-67,000).https://t.co/ys7Eg5LKAW — U.S. Department of Labor (@USDOL) March 24, 2022

El presidente de EE.UU., Joe Biden, aplaudió la cifra afirmando a través de un comentario en su cuenta de Twitter que los ciudadanos están en medio de una recuperación económica.

“La histórica recuperación económica de Estados Unidos es sólida. Los estadounidenses están volviendo al trabajo”, puntualizó. This morning, we learned that new unemployment claims are now at a level not seen since 1969.



America’s historic economic recovery is strong. Americans are getting back to work.— President Biden (@POTUS) March 24, 2022

