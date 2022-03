Al público no le gusta que Clarissa Molina no esté en El Gordo y la Flaca

Clarissa Molina no está en El Gordo y la Flaca, ese parece ser el pensamiento que reina en algunos usuarios de Instagram. “Ya no está Clarissa”, escriben en los videos que comparte el programa en Instagram. El público está hablando y ya en varios post están diciendo: “Tenían que dejar a Clarissa, ella también hace un excelente trabajo”.

Pero todo parece que surge porque con un sólo video en el que la conductora no aparezca a cámara algunos se confunden y creen que ésta, por alguna razón, ya no está en la producción del show de Univision.

Clarissa en estos momentos no sólo sigue siendo talento de Univision, sino que además está teniendo muchísimo éxito en otras facetas de su carrera. Y es que como actriz sigue siendo una digna representante de República Dominicana. Y ahora se encuentra haciendo promoción de su nuevo trabajo: “Flow Calle”.

La película logró llegar a ser la portada de la edición digital de People en Español y por esto celebraron con este mensaje en Instagram: “Somos la primera película latinoamericana en ser portada de esta tan reconocida revista”.

La película será estrenada en Estados Unidos en el mes de abril, según destacó Clarissa Molina en sus redes. Ahí también resaltó el trabajo realizado junto a colegas de gran talento y energía: “Cabe destacar que fue un placer haber trabajado junto a gente tan profesional y talentosa, llena de flow”. View this post on Instagram A post shared by Clarissa Molina (@clarissamolina)

Como parte de su papel en la cinta, Clarissa destacó una de las coreografías que el público podrá vislumbrar en esta película. View this post on Instagram A post shared by Clarissa Molina (@clarissamolina)

Pero ojo, que Clarissa Molina también le quiso dar a sus fans, una probadita de lo que verán de ella en esta producción latina, en donde ella se transformará en Lía. View this post on Instagram A post shared by Clarissa Molina (@clarissamolina)

