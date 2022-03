Raúl de Molina cae “desmayado” en El Gordo y la Flaca

Raúl de Molina goza de buena salud, pero el anillo de compromiso de Clarissa Molina hizo que el conductor de El Gordo y la Flaca cayera desmayado en el sofá del programa. El conductor anunció en el programa que en el transcurso de éste darían una gran noticia. Y la boda de Clarissa Molina fue la que dejó el público tan impactado como feliz, igual que a Lili Estefan que no paraba de felicitar a su compañera y amiga del programa.

Aquí pueden ver el supuesto desmayo del conductor.

El programa ha dicho lo siguiente sobre el compromiso de Clarissa Molina: “Nuestra querida conductora anunció su compromiso y Raúl y Lili no ocultaron su emoción con la gran noticia. Además, las cámaras de El Gordo y La Flaca tuvieron acceso a la sesión de fotos de la revista ¡Hola!, y Clarissa nos contó cómo se dio la pedida de mano”.

Y es que el anuncio de la noticia lo tuvo en exclusiva la revista Hola!, aunque El Gordo y la Flaca contó con los por menores de la información, prácticamente detrás de cámaras. Con Raúl de Molina a la cabeza. Entre risas además bromean con el peso del diamante que lleva en el dedo.

La productora de El Gordo y la Flaca está feliz por Clarissa Molina y compartió con ella este mensaje de felicitación: “Felices por ti mi Clari. Te quiero mucho. Te deseo toda la felicidad del mundo a ti @clarissamolina y @saavedravicente. Mil bendiciones. Que viva el amor”. View this post on Instagram A post shared by ElGordoyLaFlaca (@elgordoylaflaca)

Aquí un video con una imagen más clara del anillo de compromiso, junto a Lili Estefan. El público además está feliz por la conductora dominicana. Así que se viene una nueva boda para El Gordo y la Flaca. View this post on Instagram A post shared by ElGordoyLaFlaca (@elgordoylaflaca)

