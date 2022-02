Fans le exigen a El Gordo y la Flaca que hablen del arresto de Enrique Albis

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Este viernes Enrique Albis fue arrestado. Su nombre saltó al mundo de las noticias por ser uno de los productores del programa de Univision El Gordo y la Flaca, conducido por Lili Estefan y Raúl de Molina. A Enrique se le acusó de acoso sexual. Fue el Miami Herald el que arrojó información sobre la conducta sexual del productor. Y luego varias mujeres reaccionaron aportando sus testimonios. En donde detallaron cómo éste las invitaba a realizar “audiciones” privadas. En estas, dicen, Albis las manoseaba y en ocasiones, cuentan, se masturbaba frente a ellas.

La noticia de su arresto no ha sido ignorada por los seguidores del programa. En Instagram les están exigiendo a Raúl de Molina y a Lili Estefan que aborden el tema, que den la noticia de su arresto. Que no ignoren los hechos.

Las palabras del público son duras, algunos incluso los acusan o señalan recriminado que sigan al aire, después de estos hechos protagonizados por su antiguo productor. “Den la noticia del violador”, escribió un seguidor, que incluso los acusó expresando: “Dejen de cubrirlo”. Los fans se pusieron exigentes con este tema: “Hablen del violador”.

Sobre el curso de la investigación se sabe que al menos doce mujeres se presentaron a denunciarlo. Según expuso El Nuevo Herald, La Fiscalía Estatal del Condado Miami-Dade le entregó la investigación del caso a su Equipo Especial de Tráfico Humano. Aquí entrevistaron a nueve de las doce mujeres que presentaron sus testimonios. Dicho medio cuenta que las alegaciones se remontan al años 2006.

Medios como Chisme No Like, conducido por Javier Ceriani y Elisa Beristain, también reportaron esta información, e incluso incitaron a la creación del “Me Too Latino”. Este programa nacido en YouTube se enorgullece de haber contribuido e incluso destapado este delito. En YouTube al video en el que cubren el arresto de Albis le pusieron por título: “Tras las rejas Enrique Albis por abusar de actriz, en camerinos de Univision. Gloria de chisme No Like“.

Pero El Gordo y la Flaca sí dio la noticia del arresto

Lili Estefan y Raúl de Molina dieron la noticia del arresto de Enrique Albis y durante el programa reiteraron que TelevisaUnivision está comprometida con una cultura laboral segura, razón por la cual tienen cero tolerancia a cualquier conducta de acoso sexual.

Raúl de Molina, dándole continuidad a la palabras de Lili Estefan, expuso que una vez las acusaciones surgieron la cadena realizó una investigación, dando como resultado el despido de su antiguo productor en el año 2019.

Click aquí para ver las noticias de El Gordo y la Flaca incluido el arresto de Albis: http://uni.vi/u6us103otxR

