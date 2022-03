Cuáles son las cadenas comida rápida en EE.UU. que usa carne con mayor contenido de antibióticos

Solo dos grandes cadenas de comida rápida en Estados Unidos, Chipotle y Panera Bread, estan obteniendo una cantidad significativa de carne de res criada sin el uso rutinario de antibióticos, según revela el informe anual Chain Reaction VI de los Grupos de Investigación de Interés Público (PIRG).

PIRG señala que el uso excesivo de antibióticos en las granjas y la producción ganadera, contribuye significativamente a la propagación de bacterias resistentes a los antibióticos, lo que es un riesgo para la salud.

Los restaurantes de comida rápida son algunos de los compradores de carne más grandes de Estados Unidos. Es por ello que se cree, que pueden jugar un papel importante en la reducción del uso de antibióticos.

Calificación 2021 de cadenas de comida rápida en Estados Unidos según su política y prácticas sobre antibióticos en la carne que sirven:

Calificación F

Son 12 grandes cadenas de comida rápida las que tienen la peor calificación de la carne que usan. De acuerdo con PIRG, las siguientes cadenas no han establecido políticas para restringir el uso de antibióticos en sus cadenas de suministro: Burger King, Panda Express, DQ, Sonic, Olive Garden, Little Caesars, Arby’s, Buffalo Wild Wings, Starbucks, Domino’s, Jack in the Box y Pizza Hut.

Calificación D

Taco Bell, IHOP y Applebees obtuvieron calificación de “D” por tomar algunas medidas para reducir el uso de antibióticos de importancia médica en sus cadenas de suministro de carne.

Calificación C

Wendy’s se unió a McDonald’s en el compromiso de reducir el uso de antibióticos en su suministro de carne.

McDonald’s pasó de una F a una C en el informe pasado por su compromiso de controlar y reducir el uso de antibióticos de importancia médica en su suministro de carne. Según PIRG, la cadena no cumplió con su plazo de establecer objetivos para reducir el uso de antibióticos para fines de 2020, por lo que se mantuvo en una C en el informe de este año.

Según algunas organizaciones, algunos compromisos no siempre se cumplen. En 2021, Wendy’s fue señalado por Food Animal Concerns Trust (FACT) de engañar a los consumidores. Se indica que la cadena dice que obtiene sus productos de un programa que cumple estándares de cuidado animal, pero obtiene la mayoría de sus huevos de granjas con condiciones inhumanas.

Calificación A y A-

Chipotle (A) y Panera (A-) fueron las cadenas mejor calificadas por sexto año consecutivo por servir carne criada sin el uso rutinario de antibióticos.

PIRG acusa que los productores de ganado administran antibióticos de forma rutinaria a los animales para ayudarlos a sobrevivir en condiciones de hacinamiento, estrés e insalubridad en las granjas industriales.

La organización cree que los restaurantes, especialmente las cadenas de hamburguesas, deben comprometerse a obtener carne de productores que usen antibióticos bajo la supervisión de un veterinario y solo para tratar animales diagnosticados con una enfermedad o controlar un brote de enfermedad verificado.

