De tenerlo todo a matar al “azar” a una anciana vocalista de Broadway mientras preparaba su boda: el extraño caso de la joven que se entregó a NYPD

La feroz pelirroja acusada de empujar al azar a un respetado entrenador vocal de 87 años a su muerte en Chelsea es descendiente de una dinastía de pozos negros y era una chica de la ciudad de Nueva York antes de ser acusada del brutal crimen.

Lauren Pazienza, de 26 años, creció en una zona idílica de Long Island, donde su padre Daniel Pazienza dirige un negocio exitoso en Holtsville que anteriormente se clasificó como la compañía de pozos negros número 1 en el condado de Suffolk por servicio y precio.

Una vez que se mudó a la Gran Manzana, se vio a Pazienza, excoordinadora de eventos de una empresa de muebles francesa de alta gama, deambulando por la ciudad, asistiendo a fiestas elegantes e inauguraciones de galerías de arte.

Who is Lauren Pazienza? Socialite accused of fatally shoving NYC voice coach Barbara Gustern – New York Post https://t.co/sZdQUPF7um pic.twitter.com/fAnx8D9OhP — Sam (@chargersam) March 23, 2022

Pero los vecinos del lujoso condominio Astoria donde vive con su prometido dijeron que no era todo sonrisas en casa.

Las fuentes policiales dicen que Pazienza era una molestia conocida en Shore Towers y que previamente había llamado a la policía sobre sus vecinos.

“Me sentí horrible por la situación, pero no me sorprendió”, dijo a The Post el miércoles una mujer que vive en el edificio del portero.

“Siempre hubo un problema con ella y alguien en el edificio”, continuó el vecino. “Es como siempre algo con esa señora. Lo siento por su prometido porque es un buen tipo y no se inscribió en esto”.

Un hombre que vive en el edificio la describió como “definitivamente no la mejor inquilina”.

“Siempre hay algún tipo de problema, algún tipo de queja. Siempre sabrás que es ella. Es ridículo”, dijo.

Un vecino dijo que Pazienza había sido conflictivo en el pasado, pero nunca violento.

“Fue verbal. A veces se defendía, definitivamente”, dijo la mujer, quien dijo que Pazienza discutía con la administración del edificio sobre temas como las multas de estacionamiento.

Pazienza fue enviada a Riker’s Island el martes después de que un juez le fijó una fianza de $500,000 en efectivo, una fianza de $1 millón por cargos de homicidio involuntario y agresión por la muerte de la querida exentrenadora de voz de Broadway, Barbara Maier Gustern.

Los fiscales dicen que solo siete minutos después del empujón a sangre fría, se vio a Pazienza teniendo un “altercado físico” con su prometido, y luego se quedó mirando cómo las ambulancias acudían en ayuda de la víctima en West 28th Street, cerca de la Octava Avenida.

La pareja, que se casará en junio, fue vista luego tomando el metro de regreso a su apartamento de una habitación en Astoria, que él y su padre parecen haber comprado en 2019.

Más tarde, Pazienza huyó a la casa de sus padres y al día siguiente “dejó de usar su teléfono celular por completo”, y lo ocultó en la casa de su tía, dijo el martes en la corte el asistente del fiscal de distrito Justin McNabney.