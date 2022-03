El público de Hoy Día quiere saber qué pasó con Adamari López, por qué ya no sale en el programa

Hoy Día publicó una fotografía en Instagram en donde aparecen cuatro de sus conductores. Algunos seguidores han sido tajantes al expresar: “¡Qué lindo esas mujeres con esos vestidos. Con estos cuatro está bien el programa. Lo demás”. En la estampa comentada aparecen sólo: Chiquibaby, Nacho Lozano, Quique Usales y Arantxa Loizaga.

Pero sí hubo quienes echando en cuenta quién falta preguntan: “¿Qué paso con Adamari -López-?“. La puertorriqueña está de vacaciones en la nieve, por esta razón ha estado fuera de Telemundo durante la semana.

Hay otros comentarios que siguen en línea con el primer mensaje, indicando que Adamari, según ellos, no hace falta: “He disfrutado y me he divertido viendo el programa solo con los cuatro, tranquilo y refrescante… pero volveré a ver la novela, pues ya regresa la trampa López”.

Previo a que la ex de Toni Costa bajara de peso, la crítica constante del público era sobre su físico. Pero a partir del año pasado muchos se han quejado de la exposición continua de la conductora. No sólo en Hoy Día, sino en todos los programas de Telemundo que van desde Al Rojo Vivo, hasta el nuevo show conducido por Myrka Dellanos: La Mesa Caliente.

La fotografía en la que aparece Adamari junto a su hija Alaïa en la nieve también ha sido utilizada para enviar mensajes en su contra: “Bueno hasta hoy veo el show y después hasta nuevo aviso”, comentaron. Pero las fans de Adamari no tardaron en aparecer para defender a su conductora favorita.

Toni Costa rompió el silencio en Al Rojo Vivo

Toni Costa conversó con Azucena Cierco para Al Rojo Vivo. En esta entrevista el ex de Adamari López habló sobre su romance con Evelyn Beltrán. Trasladó a la televisón las palabras que ya él había compartido a través de sus comentarios en Instagram.

Desde hace semanas el papá de Alaïa viene aclarando que su actual pareja no es ni fue la culpable de su separación con Adamari. Contó, de nuevo, que la conoció cinco meses después de que Adamari López anunciara su separación. También afirmó que él tampoco tuvo nada que ver en la separación de ésta, porque cuando él la conoció en agosto, ambos eran solteros: “Ella ya estaba separada”, dijo Toni.

Sobre su hija Alaïa el español es muy claro. La pequeña está en el proceso de saber que su papá tiene novia. Pero éste reconoce que la forma de hacérselo saber va de a poco.

