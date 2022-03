Así disfrutaron Adamari López y Alaïa de su viaje para esquiar

Adamari López y Alaïa disfrutaron de una divertida actividad durante este fin de semana. La conductora boricua de Hoy Día y su hija viajaron a Vail para esquiar en las nevadas montañas.

En videos publicados por la presentadora en su cuenta de Instagram mostró cómo se divirtieron haciendo esta fantástica actividad al aire libre. “¡Disfruten de cada actividad que les permita ejercitarse y mantenerse activos, les aseguro que además de vivir mejor, la alegría no les va a faltar! Aquí un ejemplo más de las cosas que me gusta vivir y que he adoptado por una mejor calidad de vida ¿Seguimos contando y agregando puntos?”, escribió Adamari López junto a un video en el que se les ve demostrando sus habilidades para bajar esquiando por las blancas montañas de Vail.

En el primer vídeo publicado de este viaje, que es en cámara lenta, se les ve a ambas luciendo sus trajes de nieve e implementos para esquiar. “Así iniciamos el día! ¿Ustedes cómo están? Bonito día mi gente, nosotras seguiremos nuestra aventura gracias a @hereyoutravel que siempre nos recomiendan lugares increíbles para disfrutar en familia”, escribió la boricua junto al video.

Adamari López y Alaïa ya han disfrutado de varios viajes juntas este año. Hace algunas semanas emprendieron rumbo hacia Cartagena, Colombia, para disfrutar de los lindos paisajes y de las actividades que ofrece esta tierra.

Este viaje fue el primero que realizaron en solitario López y Alaïa, en una nueva etapa que decidieron empezar: la de conocer muchos lugares del mundo sin contar con ninguna otra compañía.

“Nos vamos a ir en un viajecito solo mamá y Alaïa”, reveló López al compartir en un video su escape a Cartagena durante ese fin de semana.

Durante uno de los días de su visita a Cartagena, la presentadora boricua y su hija combinaron atuendos y lucieron lindos y coloridos vestidos de flores. “Seguimos disfrutando de las bellezas de #Cartagena y uno de nuestros momentos favoritos fue compartir junto a #LasPalenqueras porque llenan de alegría, color y mucho sabor las calles de la ciudad!”, agregó en ese momento.

Adamari López frecuentemente comparte muchas de las actividades que realiza en compañía de Alaïa, y los viajes nunca han sido una excepción.

