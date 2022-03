Julián Gil cayó en las manos de Lyn May: “Tiene dos paquetones”, dice la vedette

Lyn May trabajó hace algunos meses al lado de Julián Gil en el rodaje de la cinta “Cerdo”, y la vedette aprovechó la oportunidad de estar cerca del argentino para besarlo y hasta asegura que está muy bien dotado. “¡Sí claro! Hicimos el sexo al final de la película, ¡claro! La historia lo requería”, aseveró.

Además agregó: “Yo lo abracé, lo besé y todo. La gocé. Tiene bastante, dos ‘paquetotes’ grandotes“. La famosa actriz no dudó en dar estas declaraciones, es que es así de atrevida y en el mundo del espectáculo se le conoce por esto.

La actriz fue una de las madrinas de su amiga Julia Palma en el lanzamiento de su tema “Quítamelo de la Mente”, donde Lyn se molestó con la prensa luego de que la llamaran “Tesorito”, ya que dicho apelativo es para la cantate y actriz Laura León. “No, yo tengo dos ‘tesoritos’, el de atrás y el de adelante…”, dijo.

“Me hicieron enojar cuando entré y me dijeron ‘¡ahí viene la ‘Tesorito’!’ y me chin… la madre por eso, me puse de ‘malas’”, explicó. Además dejó en claro que a ella este tipo de bromas no le gustan. “Cuando me vacilan y me dicen cosas, ¡me enca…! Yo tengo el carácter así: soy muy noble, muy cariñosa, muy ‘cog…’, soy muy de todo, pero cuando me hacen enca… ¡soy una lumbrera!”, destacó.

Lo nuevo de Julián Gil: La Herencia

Actualmente Julián Gil es parte del elenco de la telenovela La Herencia. En donde está a la cabeza de la familia Millán y tiene además tres hijas.

Los protagonistas de esta historia son Michelle Renaud y Matías Novoa, como Sara y Juan del Monte. Se sabe que la telenovela expone la vida de los cinco hijos de Severiano del Monte, todos ellos adoptados. El día en el que la vida de éstos cambia es cuando al morir su padre se lee el testamento y aparece Sara del Monte, hija biológica de Severiano. Pedro, Simón, Lucas, Mateo y Juan desconocen la existencia de esta mujer, quien por apellido es sin duda su hermana. ¿O no?

