Putin compara la condena a Rusia con las críticas que recibió JK Rowling sobre la comunidad trans

Gran controversia es la que ha provocado, otra vez, el presidente de Rusia, Vladimir Putin, al asegurar que su país está siendo víctima de la “cultura de la cancelación” después de la invasión militar a Ucrania.



El presidente ruso incluso comparó los señalamientos que está teniendo su país con la reacción violenta que tiempo atrás recibió la autora de los libros Harry Potter, JK Rowling, por los controvertidos comentarios que hizo sobre la comunidad transgénero.



Según HuffPost UK, Putin, la escritora JK Rowling fue cancelada porque “no cumplió con las exigencias de los derechos de género”.



Además, afirmó que los países del occidente estaban trabajando para cancelar las obras de los compositores Tchaikovsky, Shostakovich y Rachmaninoff.



“Recientemente cancelaron a Joanne Rowling, la autora de libros para niños. Sus libros se publican en todo el mundo. Solo porque no satisfizo las demandas de los derechos de género. Están tratando de cancelar nuestro país. Me refiero a la discriminación progresiva de todo lo relacionado con Rusia, esta tendencia que se está desarrollando en varios estados occidentales”, reportó el medio antes citado que declaró Putin.

Critiques of Western cancel culture are possibly not best made by those currently slaughtering civilians for the crime of resistance, or who jail and poison their critics. #IStandWithUkraine https://t.co/aNItgc5aiW — J.K. Rowling (@jk_rowling) March 25, 2022

Las declaraciones de Vladimir Putin de inmediato llegaron a la creadora de Harry Potter quien usó sus redes sociales para compartir un artículo sobre el crítico del Kremlin, Alexei Navalny, encarcelado a petición del presidente ruso.



“Las críticas a la cultura de cancelación occidental posiblemente no sean hechas mejor por aquellos que actualmente matan a civiles por el crimen de resistencia o que encarcela y envenenan a sus críticos”, escribió JK Rowling quien acompañó su mensaje con el hashtag #IStandWithUkraine.

An update on the work of my children's charity @lumos in #Ukraine. Children trapped in orphanages and other institutions are exceptionally vulnerable right now. Thank you so, so much to everyone who has already donated to Lumos's Ukraine appeal 🇺🇦 https://t.co/q2KVBABLxB— J.K. Rowling (@jk_rowling) March 25, 2022

Más tarde la escritora compartió que su organización benéfica, Lumos, está trabajando en pro de los niños de Ucrania: “Los niños atrapados en orfanatos y otras instituciones son excepcionalmente vulnerable en este momento. Muchas gracias a todos los que han donado al allanamiento de Lumos en Ucrania”.

