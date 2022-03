Hija de Lupillo Rivera muestra su cuerpo en un pequeño bikini desde lo bajito: Ayana Rivera

Ayana Rivera compartió un entretenido y sexy video en Instagram. Tomó la cámara del celular y desde abajito hacía arriba la deslizó por su cuerpo. Así mostró sus bellas curvas. Todo iba relativamente bien hasta que mostró su rostro y se veía ¿desfigurado? Se vía un tanto sin forma por uno de los famosos filtros de dicha plataforma.

Llama la antención que no se lee, de momento, ningún mensaje de Lupillo Rivera, su padre. Quien suele reaccionar incluso a los videos más “coquetos” de su sobrina Chiquis Rivera. La última vez que el cantante le dejó un mensaje en una fotografía “subida de tono” fue cuando la ex de Lorenzo Méndez se dejó ver desnuda desde la intimidad de su piscina privada.

Esta es la imagen y estas fueron las palabras de Lupillo: “¿CHIKIS….what are you doing!?”. Su mensaje recibió más de 1900 likes y 157 respuestas. View this post on Instagram A post shared by Chiquis (@chiquis)

Ayana por su parte es muy atrevida en redes, igual o más que Chiquis. Y también posa con vestidos sencillos y sin sostén: View this post on Instagram A post shared by AYANA RIVERA (@ayanariveraofficial)

Al estilo de Demi Rose también se deja ver con transparencias. View this post on Instagram A post shared by AYANA RIVERA (@ayanariveraofficial)

