Mayeli Alonso revela que estuvo embarazada de Lupillo Rivera, pero perdió el bebé tras un conflicto

Mayeli Alonso, la ex esposa de Lupillo Rivera, fue invitada a “La Mesa Caliente”, el nuevo programa de Telemundo. La empresaria reveló en el show que perdió un embarazo producto de un enfrentamiento que tuvo con alguien cercano a la familia Rivera.

“Estaba embarazada de Lupillo en ese tiempo y tuve un enfrentamiento con alguien, con una persona cercana a él, y sí, perdí mi bebé. Hubiese sido mi segundo hijo”, contó Alonso.

“No quiero decir el nombre porque fue una mujer, fue alguien que tiene que ver con su familia, allegada a ellos. Fue algo muy muy fuerte, de hecho yo nunca había hablado así, solamente la gente cercana a mi sabe”, explicó luego de que le preguntaran con quién había sido el conflicto. Alonso precisó que la pérdida del embarazo ocurrió cuando tenía 8 semanas de gestación.

Además, durante la entrevista que dio en La Mesa Caliente expresó que Chiquis Rivera miente en su libro Invencible, el cual fue publicado hace algunas semanas.

“¿Por qué tú la desmientes? ¿Por qué desmientes a Chiquis Rivera en su libro?”, le preguntaron.

“Miente… Porque miente…”, respondió. “El pleito que yo tuve en ese momento con su prima en ese momento no fue por ella, o porque ellos iban a cantar o algo. El motivo fue porque yo estaba muy molesta porque hacía meses su papá, Gustavo, había atacado a mis hijos en la camioneta. En ese momento, los mensajes estaban como muy fuertes y me insultaban en ese chat… Definitivamente es mentira lo que dijo en su libro”, expresó Alonso.

“Me molestó porque siento que siempre ellos tratan de ser el motivo de todo y no fue así, yo nunca en mi vida me hubiese puesto en una situación así por una gira”, agregó la empresaria.



Chiquis Rivera estrenó su libro Invencible en el mes de febrero. La hija de la fallecida cantante mexicana Jenni Rivera reveló en este texto situaciones que ha vivido durante su vida.

“Yo soy una persona muy transparente, en este libro básicamente les voy a contar lo que ha pasado, lo que ustedes han escuchado, muchas cosas no son ciertas, ahora ya lo puedo contar como es, también voy a reconocer mis errores, porque también cometí errores como muchas mujeres y muchas personas, así que voy a hablar de eso y de muchas cosas, para aclarar lo que se ha dicho, siento que me lo merezco como mujer, siento que las personas que me siguen también lo merecen”, dijo en una conferencia de prensa antes del lanzamiento del libro.

