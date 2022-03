Mueren al menos tres personas en trágico choque en cadena en una carretera de Pensilvania

Un choque masivo se produjo en una carretera de Pensilvania este lunes que dejó al menos tres personas muertas. Informes indican que se registraron explosiones, llamas y conductores intentando huir de autos derrapando.

El Departamento de Transporte de Pensilvania precisó que el incidente se produjo después de que las desfavorables condiciones climáticas, con una mezcla de nieve y niebla, dejara a los conductores con escasa visibilidad. El choque múltiple se dio en la sección rural de la Interestatal 81 en el condado de Schuykill a las 11:00 a.m.

“Esto es ridículo. Es nieve y niebla mezcladas, y la visibilidad se redujo a cero“, declaró Mike Moye, ciudadano que conducía por la carretera y transmitió en vivo desde Facebook la desastrosa escena tras sufrir el impacto del accidente. Su auto se vio rodando mientras se daba cuenta del daño del choque, informó New York Post.

Según el video, un conductor casi es atropellado por otro vehículo tras salir de su auto recién chocado, mientras el caos se iba apoderando de la carretera.

Las imágenes publicadas por Moye muestran además a una persona mayor con un bastón a un costado de la carretera mientras los autos se acumulaban en medio de la seguidilla de choques en medio de la ventisca.

Las imágenes incluyeron al menos un camión en llamas que parecía estar transportando petróleo o combustible.

Hasta el momento, no se ha divulgado el motivo por el cual empezó el incidente. Los primeros reportes se hicieron a través de las publicaciones de los ciudadanos en las redes sociales.

Los equipos de bomberos se mantienen trabajando para apagar el incendio ocasionado por la colisión hasta las 2:30 p.m. El forense del condado de Schuykill fue llamado a la escena, según el medio local Skook News.

DEVELOPING: There's a multi-vehicle crash on I-81 in Pennsylvania possibly due to a snow squall in the area. @kiyanalewiswx pic.twitter.com/HtfWBvKH6D — FOX Weather (@foxweather) March 28, 2022

la Oficina de Manejo de Emergencias del condado de Schuylkill y la policía estatal estimaron que la cantidad de vehículos involucrados fue entre 40 y 60, incluidos varios camiones. Por su parte, John Blickley, coordinador adjunto de gestión de emergencias de la agencia, apuntó que el personal de emergencia de cuatro condados diferentes trasladaron a 20 pacientes a hospitales para recibir tratamientos.

Previo al trágico choque, el Servicio Nacional de Meteorología (NWS) advirtió sobre numerosos chubascos de nieve intensos que provocarían poca visibilidad en la carretera. Snow squalls are in the forecast for Central PA today, so stay alert on the roads! 🌨 It can go from blue skies to whiteout conditions in minutes.

If you are caught in a snow squall:

Slow down

Avoid slamming on your brakes

Turn on your hazards #PAwx pic.twitter.com/Cf5B7bCGgS— NWS State College (@NWSStateCollege) March 28, 2022

“Las tormentas reducirán rápidamente la visibilidad a menos de media milla y cubrirán las carreteras con nieves”, detalló la agencia, que habían instado a los conductores a salir de la carretera de ser posible o encender las luces de emergencia y reducir la velocidad.

