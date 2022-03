Mujer de Carolina del Sur es atacada por 3 perros; le amputan ambos brazos y podría perder una pierna

Tres perros supuestamente mutilaron a una mujer, madre de tres hijos, que caminaba por la calle en Carolina del Sur, dejándola luchando por su vida en el hospital.

ABC7 Chicago informó que el 21 de marzo, Kayleen Waltman, de 38 años de edad, fue atacada cuando se dirigía a su casa en Honea Path, en el condado de Abbeville.

La hermana de Waltman, Shenna Green, le dijo a Associated Press que Waltman todavía estaba siendo atacada cuando un hombre la encontró en una zanja e inmediatamente fue trasladada en avión al hospital con lesiones potencialmente mortales.

El dueño de los tres perros, dos de los cuales eran pitbulls, fue identificado como Justin L. Minor, según informó WYFF.

Justin L. Minor, propietario de los perros. (Foto: Condado de Abbeville)

La oficina del alguacil del condado de Abbeville dijo que el hombre enfrenta tres cargos de “animales/sanción” para el propietario de ataques de animales peligrosos, un cargo de violación del capítulo de control de “animales/rabia” y un cargo de “animales/animales peligrosos” que no se permiten más allá de las instalaciones a menos que estén sujetos.

Según una página de GoFundMe creada para Waltman, le quitaron ambos brazos hasta el hombro y es posible que los médicos necesiten amputarle la pierna. También le extirparon parte del colon y es posible que pierda el esófago.

“Ella tiene una lesión en la columna que no supimos hasta el viernes [y el médico] nos dijo que también la mantienen sedada para que no se agrave al tratar de moverse. Es por eso que aún no la han despertado”, dijo la familia en la página de GoFundMe.

“Todavía [no le han quitado] el ventilador. Ella está haciendo la mayor parte del trabajo sola, es solo que su presión arterial sigue subiendo mucho y su oxígeno baja. Todavía no sabe lo que sucedió”.

Abbeville Animal Control está en posesión de los perros, dio a conocer WYFF. Un juez fijó la fianza de Minor en $15,000 dólares y dijo que debe regresar a la corte en mayo.

