Hace unos años cuando fui al alergólogo para que me ayudara con la severa alergia que me causaban mis dos gatos, su sorprendente pregunta fue: “¿Hay manera de que te deshagas de ellos?” “Claro que no, por eso estoy aquí”, le respondí. Yo pude lidiar con ella, pero para quienes no quieren sufrir la incomodidad de la alergia a los gatos, científicos están a un paso de crear felinos hipoalergénicos que ya no produzcan estornudos, lagrimeo, moqueo, erupciones cutáneas y hasta asma y dificultades para respirar en sus humanos.

La alergia a los gatos es un trastorno común que dificulta la convivencia entre felinos y humanos, en quienes los síntomas pueden llegar a ser no sólo muy molestos, sino realmente severos. Por ello, expertos de la empresa de biotecnología InBio están usando la tecnología CRISPR para crear gatos que produzcan poco o nada de proteína “Fel d 1”, asociada con los síntomas alérgicos de sus compañeros humanos.

La tecnología CRISPR es un avanzado y polémico método de edición de genes que se ha utilizado en la investigación de enfermedades y fármacos. Su uso en fetos humanos es ilegal en muchos países, pero InBio, una compañía con sede en Virginia, la está probando en animales, particularmente en los gatos.

En una investigación publicada en The CRISPR Journal, los expertos informaron que hay dos genes relacionados con la producción de la proteína “Fel d 1”, que no es esencial en la biología de los gatos, y que podrían editarse con CRISPR. Los autores del estudio señalan que eliminar esos genes en los felinos no causaría ningún riesgo en su salud, aunque también admiten desconocer la función biológica precisa de esta proteína.

“Nuestras eliminaciones de CRISPR en células felinas inmortalizadas demuestran que Fel d 1 es un objetivo viable para la eliminación de genes, lo que se espera que mejore sustancialmente la salud de los pacientes alérgicos a los gatos mediante la eliminación efectiva del alérgeno en la fuente”, una arista que ya abordan algunos tratamientos contra la alergia a los gatos, se lee en la investigación.

Y es que se calcula que hasta un 15% de la población es alérgica a los gatos en mayor o menor grado. La proteína “Fel d 1” está presente en la saliva y las lágrimas de los gatos que, al limpiarse constantemente el pelaje con la lengua, termina en la ropa, los muebles y otros espacios de convivencia con los humanos.

Si bien hasta el momento estos experimentos de edición genética se han realizado únicamente en el laboratorio, los investigadores no descartan aplicarlos pronto en gatos in vivo “para eliminar los genes Fel d 1 en gatos adultos y convertir a los gatos en hipoalergénicos de manera efectiva”.

Evidentemente este tipo de intervenciones genéticas despiertan debates éticos sobre cuáles deben ser los límites de la intervención de la tecnología humana en la naturaleza, pero también puede representar una solución práctica para algunos problemas cotidianos. ¿Tú qué opinas?

