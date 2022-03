Altair Jarabo interrumpe entrevista de Alejandra Espinoza para decir lo que piensa de ella como actriz: su nobleza fue aplaudida

Alejandra Espinoza es la protagonista de la telenovela “Corazón Guerrero”. Pero este logro de la también conductora de televisión, parece que no fue bien recibido o encarado por algunos periodistas. Así se lo hizo ver Javier Cuevas, en el programa de Radio Fórmula: Fórmula Espectacular, que a la cabeza cuenta con la locución de Flor Rubio.

El periodista cuestionó a la estrella de Univision por su preparación como actriz. Éste quería saber sí había estudiado para ser actriz, ya que Alejandra Espinoza es conocida por su carrera como conductora a través de las pantallas de Univision. En su pregunta Cuevas le reconoció su trabajo en la telenovela Rubí con Camila Sodi, pero hizo hincapié en que su participación fue pequeña.

La respuesta de Alejandra Espinoza fue tranquila y habló de sus estudios y preparación. Palabras más, palabras menos dijo: “Yo me mudé a Los Ángeles a estudiar no porque pensaba comenzar una carrera en actuación. Siempre pensé en el dado caso que se me diera una oportunidad quiero sentirme preparada, entonces”.

Entonces agregó que también entendía qué muchos se preguntará de dónde había salido, y que incluso cuestionara su participación o elección en la novela. Respondiendo esto último estaba cuando su compañera Altair Jarabo tomó la palabra para decir: “Déjanos interrumpir”, dijo Jarabo. “Hay algo que no puede decir ella pero nosotros sí. Lo está haciendo super bien. Ella no lo va a decir pero lo está haciendo super bien. Va a parecer que lleva actuando toda la vida”. View this post on Instagram A post shared by Corazón Guerrero (@corazon_guerreroof)

Este gesto, sencillo pero elegante recibió por parte de Alejandra Espinoza un sentido “Muchas gracias”.

