Alejandra Espinoza se arrepiente de haberse reducido los senos, luego de ganar Nuestra Belleza Latina

Alejandra Espinoza no se avergüenza de los ‘retoques’ que se hizo tras ganar el concurso ‘Nuestra Belleza Latina’. Lo habitual entre las celebridades es que pasen por quirófano para aumentar el tamaño de su busto, pero ella fue a contracorriente al optar por una reducción de pecho. Inicialmente quedó “muy contenta” con el resultado final, pero en los últimos meses ha experimentado “complicaciones” derivadas de la operación que han reforzado su convicción de que en realidad cometió un error.

“Hoy en día me arrepiento muchísimo. Me arrepiento de haberlo hecho, me arrepiento de haber tomado esa decisión por veinte mil razones”, ha confesado en su podcast.

“Yo en el 2010 me hice una cirugía, yo me hice la reducción de busto. Yo siempre estuve muy contenta, muy contenta, muy contenta hasta hace unos cuantos meses la verdad que tuve ciertas complicaciones y fue cuando yo me arrepentí. Hoy en día me arrepiento muchísimo, me arrepiento de haberlo hecho, me arrepiento de haber tomado esa decisión por veinte mil razones, pero han pasado ya 12 años de esa cirugía y después de 12 años fue que me vine a arrepentir de habérmela hecho porque hoy en día tengo otras prioridades, tengo otra mentalidad, tengo otra forma de ver las cosas y creo que fue innecesario”, se sinceró la presentadora de 34 años.

Ella no es la única celebridad que se encuentra en esta situación. Otras estrellas internacionales han sufrido complicaciones muchos años después de operarse: Chrissy Teigen y Ashley Tisdale son solo algunas de las que han optado por quitarse los implantes de seno que se pusieron en su momento por los problemas leves de salud que les causaban.

En el caso de Alejandra, ella insiste en que se operó por y para ella misma, pero ahora piensa que resultaba innecesario. También se asombra de que la cirugía estética, a la que ella recurrió con 24 años, se haya popularizado tanto entre chicas mucho menores. “Son demasiado jóvenes y ya están demasiado operadas, y no dejan ni siquiera que su cuerpo se desarrolle tal y como va a ser en unos años”, ha lamentado.

