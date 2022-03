Conductor que descargaba un arma durante un semáforo en rojo mató a un padre de cuatro hijos en Pensilvania

Un hombre de Pensilvania que intentaba descargar su arma le disparó fatalmente a un padre de cuatro hijos mientras se detenía un semáforo en rojo, informaron las autoridades.

El sujeto identificado como Lloyd Amarsingh, de 28 años, fue acusado de asesinato en tercer grado, homicidio involuntario y posesión de un instrumento del crimen. El hecho ocurrió el viernes por la mañana, y según el sospechoso, el incidente fue accidental, indicó el Philadelphia Inquirer.

Los detectives dijeron que Amarsingh les comentó que sacó su arma y trató de descargarla mientras se detenía en una intersección en Upper Darby. Sin embargo, el arma se disparó accidentalmente cuando buscó sacar una bala real, apuntó una declaración jurada.

Agregó la declaración que Amarsingh aceleró mientras se mantuvo la luz roja. Esto provocó la reacción de la policía que, halló a la víctima de nombre Jim Hunt, de 56 años, inconsciente detrás del volante de su camioneta mientras aún se mantenía en marcha.

Inmediatamente las autoridades trasladaron a Hunt a un hospital donde fue declarado muerto, informó WPVI.

Horas después del disparo, Amarsingh se entregó a los oficiales, quienes precisaron que el arma se disparó desde un Audi A4 blanco. El auto de Hunt era un Mercedes Sprinter blanco, reseñó el medio anteriormente citado.

Las autoridades consideraron en principio que el tiroteo fue un aparente incidente de ira en la carretera, señaló el Philadelphia Inquirer.

Por su parte, el superintendente de la policía de Upper Darby, Timothy Bernhard, sostuvo que Hunt se dirigía a su trabajo cuando su vida se cegó a causa del disparo.

Familiares de Amarsingh se negaron a hablar con los periodistas. No obstante, Joe Rufo, amigo del sospechoso, le relató al medio que estaba luchando por procesar esa muerte.

“Es alucinante porque él no es delictivo”, indicó Rufo. “Realmente no es un tipo conflictivo, así que me deja realmente boquiabierto que algo como esto suceda”.

Hasta el momento Amarsingh permanece detenido en una cárcel del condado de Delaware Cunty. La audiencia preliminar está fijada para el 6 de abril, precisó WPVI.

