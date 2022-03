Locura en Nigeria: fanáticos invaden el campo y empiezan a lanzar botellas luego de no clasificar a Qatar 2022 [Video]

Barbaridad en África. La selección de Nigeria fue eliminada por Ghana y no estará en el Mundial de Qatar 2022. Será la primera cita mundialista en 16 años en la que no estarán “Las Súper Águilas”. Y los fanáticos enloquecieron de rabia tras el pitazo final en el MKO Abiola Stadium de Abuja, causando destrozos en el campo.

Sin una seguridad suficiente para contener a las personas, hubo una invasión en el terreno de juego. Uno de los videos más virales muestra a un grupo de personas lanzando botellas de agua con dirección al túnel hacia donde ingresan los jugadores.

Nigerian fans stormed the pitch and started throwing objects down the tunnel after their country didn't qualify for the World Cup. pic.twitter.com/Scb6uXAuLR — ESPN FC (@ESPNFC) March 29, 2022

Otra toma nos muestra cómo los fanáticos no solo lanzaron botellas, sino que intentaron ingresar al túnel, seguramente con la intención de reclamar e incluso agredir a los seleccionados de su país.

Podemos apreciar como muchos jugadores salen del campo “escoltados” y tratando de no ser impactados por algún objeto.

Una toma más abierta deja en evidencia los destrozos que el estadio sufrió a raíz de la furia y la frustración de los aficionados nigerianos, quienes tumbaron los banquillos. Otros estaban guindados de la red de una de los arcos.

También se aprecia la presencia de una bengala o algo por el estilo en pleno césped. Muchas personas corriendo.

Caos absoluto, drama, tensión y rabia. Angry Nigeria fans invaded the pitch and chased the players away after Nigeria lost to Ghana in Abuja and failed to qualify for the FIFA 2022 World Cup in Qatar. #WCQ #NigeriaGhana pic.twitter.com/GDW2WSsBj6— Global Watch Football (@gwf_official) March 29, 2022

Los fanáticos de Ghana fueron trasladados al campo de juego, pues algunos de ellos fueron atacados en las gradas, en medio del ataque de ira de los aficionados locales.

Escenas impresionantes, y lamentablemente no por lo bueno. Nigeria no estará en Qatar 2022, y sus fanáticos le dan la vuelta al mundo por un desahogo muy negativo.

Ghana supporters being moved to the pitch now. A few of them were attacked in the stands. Unfortunate scenes. 🇬🇭🇳🇬 pic.twitter.com/Nt0ui7RcHF— Yaw (@theyawofosu) March 29, 2022

