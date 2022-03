Video: el láser que le puso la “cara verde” a Mohamed Salah y dejó a Egipto sin la Copa del Mundo Qatar 2022

Senegal venció a Egipto por penales y dejó a Mohamed Salah, uno de los mejores jugadores del mundo, afuera de la Copa del Mundo Qatar 2022. El partido de vuelta de esta eliminatoria se jugó en Senegal, y los fanáticos jugaron un papel fundamental en la clasificación: en la tanda de penales apuntaron con láser a todos los cobradores egipcios. Salah tuvo la cara “pintada” de verde antes de errar un penal que marcó el destino de su país.

El primer penal lo cobró Kalidou Koulibaly, senegalés, y lo erró. Luego fue el turno de Mohamed Salah, quien tuvo la oportunidad de quitarle un poco de presión a sus compañeros y de adelantar a Egipto en la tanda de penales decisiva.

Y el público hizo su trabajo: apuntó con láser la cara del atacante del Liverpool sin ningún tipo de contemplación. Fueron tantas personas las que lo apuntaron que terminaron iluminando su cara de verde por completo.

Mohamed Salah before his penalty miss against Senegal. pic.twitter.com/szlmfxDJkN — ESPN FC (@ESPNFC) March 29, 2022

Salah voló el balón por encima del arco que defendió Édouard Mendy. El momento en el que falla es increíble, pues a medida que va corriendo a pegarle al balón, se mueven las luces verdes a su alrededor.

Tanto así que parece una plaga. Y para Mohamed lo fue, pues probablemente no estaba nada tranquilo al momento del cobro. SALAH SKIES THE PENALTY AGAINST MENDY! pic.twitter.com/FBpsxl4FQ2— ESPN FC (@ESPNFC) March 29, 2022

Y así como lo sufrió Salah, lo sufrieron todos los jugadores de Egipto a lo largo del partido y de la definición. En la tanda de penales, solo uno pudo convertir. No solo era sobreponerse a la presión de los fanáticos, sino también a una muralla como Mendy.