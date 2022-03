De pedirle una foto a celebrar su primer gol con Argentina junto a él: la historia de Julián Álvarez y Lionel Messi

Julián Álvarez fue el jugador más feliz del mundo este martes. Aunque Argentina empató ante Ecuador (1-1) en la última fecha de las Eliminatorias Sudamericanas, él cumplió un sueño: anotar su primer gol con la Albiceleste y celebrarlo junto a Lionel Messi, ídolo de su infancia.

Argentina se adelantó al minuto 24′ con el tanto de Álvarez, quien es ficha del Manchester City pero está cedido en el River Plate, único club con el que ha jugado en su carrera hasta los momentos.

En su sexto partido de eliminatorias llegó su primer gol, el primero también con la selección mayor de Argentina -marcó en la Copa del Mundo U20 y en los Juegos Olímpicos Tokio 2020-.

Al marcar, cumplió un sueño: celebrar su primer gol con Lionel Messi, ídolo desde que era un niño.

En una de las tantas concentraciones de la selección Argentina, con un Messi bastante joven pero por supuesto, más que consagrado en el mundo del fútbol, Julián Álvarez le pidió una foto.

Es una foto que probablemente data de hace una década. Otra historia mágica del fútbol y del deporte. Juventud, vigencia y muchísimo talento en una misma foto. Julian Alvarez went from asking Messi for a photo when he was a kid to scoring his first goal for Argentina and celebrating with Messi afterwards 💙



What dreams are made of ✨ pic.twitter.com/n0ya1FJReb— ESPN FC (@ESPNFC) March 30, 2022