Ex encuestador de Clinton dice que popularidad de Biden cifra una “situación grave”

Una nueva encuesta ha dado a conocer que la aprobación del presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, se sitúa en el 40 %, frente al 43 % que tenía en enero, el nivel más bajo de su presidencia.

Tras los “lamentables números”, el presidente y director ejecutivo de Stagwell Inc., Mark Penn, señaló en entrevista con America’s Newsroom que el presidente se encuentra en una “situación desesperada” en lo que respecta a los números de las encuestas antes de las elecciones de mitad de periodo.

“La gente cuestiona parte de la competencia. Esta es una situación grave que exige que el presidente haga un giro”, dijo Penn.

El ex encuestador de Clinton reveló en la misma entrevista que Joe Biden no ha dado el giro que los estadounidenses están esperando para abordar los problemas actuales del país: “Entonces, si no dan un giro y se duplican, como parecen estar haciendo continuamente con los grandes impuestos y gastan el presupuesto ahora, entonces creo que las encuentras se realizan. Esta es su oportunidad de saber de antemano y no estamos haciendo los cambios que uno normalmente hará para recuperar la confianza de los votantes”.

El 40 % de aprobación no es más que el reflejo de la desaprobación de los votantes sobre el trabajo que ha hecho hasta el momento Biden.

En cuanto a economía, la calificación del presidente bajó cinco puntos con el 33 % diciendo que aprueba el desempeño del presidente en ese tema y el 38 % culpa al mandatario por el aumento de la inflación que alcanzó e 7,9 % en febrero.

A la par de las declaraciones de Mark Penn, la exasesora principal de Trump, Kellyanne Conway, ha dado a conocer que las encuestan dejan en claro que la administración de Biden necesita una corrección de rumbo.

