Trump pide a Putin que le ayude a aclarar unos trapitos sucios de la familia Biden

Todo parece indicar que, a el expresidente de los Estados Unidos, Donald Trump, se le está haciendo costumbre pedirle favores a Vladimir Putin.



Años atrás le solicitó que encontrara los correos electrónicos que Hilary Clinton antes de las elecciones de 2016: “Si está escuchando. (Que nos ayude) a encontrar los 30.000 correros electrónicos que faltan” en el servidor de correo electrónico de Clinton. Tras la petición, la investigación posterior del fiscal especial Roberto Miller encontró que la nación comenzó a apuntar a las cuentas de Clinton “alrededor” del día de la solicitud de Trump.



Durante una entrevista con Just the News en Real America’s Voice, Donald Trump citó un informe del Senado que encontró que un oligarca ruso dio en una ocasión $3.5 millones a una empresa, que, según él, fue fundada por el hijo de Biden, Hunter.



“¿Por qué la esposa de alcalde de Moscú les dio a los Biden, a ambos, $3,5 millones? Eso es mucho dinero”, dijo un tanto irónico Trump.



Además, instó a conocer la verdad: “Ella le dio $3,5 millones de dólares, así que creo que Putin sabría la respuesta de eso. Creo que debería lanzarlo. Creo que deberíamos saber esa respuesta”.



El informe al que Trump se refiere es uno que los republicanos publicaron en 2020 en que se encontró que Yelena Baturina le dio $3.5 millones a una firma llamada Rosemont Seneca Thornton en 2014. Hunter Biden fue cofundador de una firma llamada Rosemont Seneca Advisors.



Pese a que ambas empresas “son parecidas”, el abogado de Biden ha mencionado en varias ocasiones que no es la misma firma que recibió el pago del “acuerdo de consultoría” de Baturina. Asimismo, señaló que no hay evidencia de que el pago haya sido corrupto o que Hunter haya tenido algo que ver con esto.



Esta no es la primera vez que Trump pide favores o que intenta hacer quedar mal a los Biden; en 2018 el exmandatario intentó extorsionar al presidente de Ucrania, Volodimir Zelensky, para que divulgara información perjudicial sobre la familia.

