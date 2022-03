Katy Perry se agachó y se le rompió el pantalón mientras cantaba frente al público de American Idol

Katy Perry se mantuvo profesional. Cantó en todo momento, nunca soltó el micrófono mientras que con la otra mano libre se tapaba el trasero para cubrir un poco toda la rajadura que experimentó su pantalón. La cantante se agachó mientras cantaba y por alguna razón su pantalón se rompió. Katy Perry terminó con cinta adhesiva en las pompis.

La reacción del público es magnífica. Muchos reían cuando al mismo tiempo no podían creer lo que estaba pasando. Lo mejor de todo fue que la misma Katy Perry se mantuvo tranquila. Esto permitió que a nadie le entrara el pánico y que todo se viviera con humor.

Este era el atuendo completo de Katy Perry antes de subir al escenario de American Idol.

En este show sin duda Katy tiene mucho que aportar y parece ser una verdadera entretenedora. Por que a su lado nadie para de reír, ni ella misma. View this post on Instagram A post shared by KATY PERRY (@katyperry)

Katy Perry se lleva una importante victoria en los tribunales

Han pasado ya nueve años desde que el nombre de Katy Perry, y el de muchos de sus colaboradores de la época, se viera empañado por las acusaciones de que su tema ‘Dark Horse’ constituía un flagrante plagio de una canción de rap cristiano llamada ‘Joyful Noise’, del artista Flame, según reportó Showbiz.

De hecho, la corte que se encargó de dirimir la disputa entre las partes acabó dictando que la canción de la artista había copiado varios de los elementos más distintivos de su predecesora, que había sido publicada en 2008, por lo que obligó a Katy a abonar al demandante $550,000 dólares. En lo que al resto de condenados se refiere, el productor Max Martin tuvo que desembolsar $253,000 dólares y el polémico Dr. Luke hizo lo propio con una suma que también superaba los $200,000 dólares.

Afortunadamente para la estrella del pop y sus amigos, esta semana otro magistrado ha dado la vuelta a la situación, admitiendo a trámite en primer lugar y, posteriormente, fallando en favor de Katy Perry y ‘Dark Horse’. Según informa la revista Billboard, el tribunal compuesto por tres jueces ha determinado de forma unánime que el parecido entre ambas canciones es meramente circunstancial, por lo que ha librado a los demandados de cualquier responsabilidad.

“El fragmento de ‘Joyful Noise’ que se solapa con ‘Dark Horse’ no es más que un arreglo manifiestamente convencional de bloques de música. Permitir que se apliquen los derechos del copyright en un material de esta naturaleza implicaría esencialmente imponer un monopolio de uso para una secuencia de dos notas, o para toda una clave“, reza un extracto de la sentencia.

