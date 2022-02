Katy Perry sin sostén y una camisa transparente: pocos notaron su sonrisa

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Katy Perry siempre ha sido una de las mujeres más hermosas del mundo de la música. Tan hermosa como sexy. Y así como muchas otras celebridades, ella también disfruta desnudando su sensualidad, pero a su manera, bajo sus reglas y con sus normas.

Pero así como Selena Gómez, Kim Kardashian y la mismísima Aracely Arámbula, así Katy se ha dejado ver luciendo camisetas transparentes, o traslúcidas, sin llevar sostén. Así, como también lo ha hecho Eiza González, así ha salido a la calle Katy Perry y los paparazzi lo han captado. Eso y su sonrisa, y su belleza. Que en ocasiones, por la falta de ropa interior pasa desapercibida.

Instagram también ha sido testigo de esta vena liberal, sensual y exótica de Katy Perry. Hace tan sólo días atrás posó contra la pared, manos alzadas y sin sostén. Además, estaba sin camisa. View this post on Instagram A post shared by KATY PERRY (@katyperry)

Pero la sensualidad de Katy Perry no está sólo en las curvas de su cuerpo que deja al desnudo. Está también en su mirada felina, en la sonrisa silencio y en la carcajada limpia que suelta de vez en cuando estando en familia entre amigos. View this post on Instagram A post shared by KATY PERRY (@katyperry)

