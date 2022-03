Partos naturales mal practicados dejan unos 300 bebés con daño cerebral o muertos en Inglaterra

El Servicio Nacional de Salud (NHS, por sus siglas en inglés) enfrenta una crisis debido a las quejas de cientos de familias que aseguran que los partos naturales mal practicados han dejado a unos 300 bebés con daño cerebral o muertos en Inglaterra, debido a una tendencia en algunas instituciones de salud de ese país de optar por el método de nacimiento natural a toda costa.

Las familias aseguran que el personal médico del Royal Shrewsbury Hospital y de Telford Hospitals Trust, ambos dependientes del NHS, obligaron a las madres a tener partos naturales a toda costa pesar de que se trataba de embarazos de alto riesgo o de que las condiciones de los nacimientos exigían la práctica de una cesárea.

Cientos de madres han denunciado que recibieron una negativa de cesárea y pasaron por partos traumáticos, al tiempo que los huesos y cráneos de sus bebés fueron fracturados, o bien, se quedaron sin oxígeno y sufrieron lesiones cerebrales de por vida, todo en pos de tener un parto natural.

Durante cinco años las autoridades inglesas han realizado una investigación con un equipo de 90 parteras y médicos que están analizando la experiencia de 1,500 familias que presentaron un total de 1,800 quejas en torno a nacimientos mal practicados entre los años 2000 y 2019.

Según la prensa inglesa, el informe detalla que al menos 12 madres murieron durante el parto y unos 300 bebés quedaron con daño cerebral o fallecieron durante el nacimiento. Entre las instituciones implicadas se encuentran el Nursing and Midwifery Council (NMC), el Royal College of Midwives (RCM) y el Royal College of Obstetricians and Gynecologists (RCOG), que impulsaron los partos naturales a cualquier costo en ese lapso.

“Todos sabían sobre la tragedia que se estaba desarrollando. Sabían que las cifras de mortalidad eran altas y que había una cultura de negación”, declaró a la prensa Richard Stanton, un padre que perdió a su hija a las seis horas de nacida luego de que su esposa no recibiera atención médica adecuada. “El NMC invirtió en la cultura de los ‘nacimientos naturales’ y los demás negaron la responsabilidad y se la pasaron a la siguiente agencia”, aseguró.

La investigación sigue su curso en Inglaterra.

