Rusia-Ucrania: Putin pide la rendición total de Mariúpol para detener los bombardeos

El presidente de Rusia, Vladimir Putin, ha exigido la entrega inmediata de la ciudad ucraniana de Mariúpol, o de lo contrario, los bombardeos rusos continuarán.

El líder ruso hizo la demanda durante una llamada con el presidente francés, Emmanuel Macron, este miércoles por la mañana.

🔵El presidente ruso, Vladímir Putin, y su homólogo francés, Emmanuel Macron, mantuvieron este martes una comunicación telefónica en la que abordaron la crisis en Ucrania, informó el Kremlin. ☆ Ucrania debe deponer las armas y poner fin a la guerra. pic.twitter.com/fvKVbRdzJf — SalpafueraCuba (@SalpafueraCuba) March 29, 2022

Funcionarios franceses afirmaron que Putin había accedido a considerar planes para evacuar a los ciudadanos de Mariúpol, lo que, según el Elíseo, se había convertido en una situación “catastrófica”.

Una declaración del gobierno francés decía: “Las poblaciones civiles deben ser protegidas y deben abandonar la ciudad si así lo desean”.

“Deben tener acceso a la ayuda alimentaria, al agua ya los medicamentos que necesitan. Esta situación humanitaria muy degradada está relacionada con el asedio de la ciudad por parte de las fuerzas armadas rusas”, agregó.

En una declaración separada, el gobierno ruso dijo que Putin había insistido en que los “militantes nacionalistas” ucranianos debían rendirse.

Mariúpol ha sufrido algunos de los peores bombardeos desde que comenzó la guerra el mes pasado.

Vadym Boychenko, alcalde de la ciudad, ha afirmado que han muerto hasta 5,000 personas, incluidos 210 niños.

El alcalde de Mariupol, Vadym Boychenko, dijo que la ciudad debe ser evacuada por completo

"Alrededor de 160 mil personas están en Mariupol, donde es imposible vivir porque no hay absolutamente nada: sin agua, sin luz, sin calefacción, sin comunicación"#Ukraine #StandWithUkraine pic.twitter.com/cW9DxHwHnF — Prodigi0 2.0 (@Prodigi0_1) March 28, 2022

Las imágenes también han mostrado grandes partes de la ciudad que quedaron en ruinas debido al fuerte bombardeo de artillería.

La ciudad de Mariupol, destruida por la ofensiva militar rusa. (Foto: ARIS MESSINIS/AFP via Getty Images)

La viceprimera ministra de Ucrania, Iryna Vereshchuk, ha estimado que miles de personas han sido reubicadas a la fuerza desde Mariúpol y llevadas a un campamento al este de la ciudad.

Según las Naciones Unidas, hasta el 29 de marzo habían muerto hasta 1,179 civiles y más de cuatro millones de personas han huido del país.

Estas cifras surgen mientras se llevan a cabo conversaciones de paz entre funcionarios rusos y ucranianos, aunque el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, dijo que no hubo avances el miércoles por la mañana. 🇺🇦🇷🇺 | GUERRA UCRANIA – RUSIA



🔴 "#Rusia no ve ningún avance en las propuestas de paz de #Ucrania"



El portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, dijo que Rusia no ha notado nada "realmente prometedor" en las propuestas que Ucrania presentó en las conversaciones de paz del 29 de marzo pic.twitter.com/twyNph5M2j— COLD WAR 2.0 (@ColdWar_2022) March 30, 2022

Agregó: “Lo que es positivo es que la parte ucraniana al menos ha comenzado a formular específicamente y poner en papel lo que propone. Hasta ahora no habíamos conseguido eso.

“En cuanto al resto, no podemos, dicho de esta manera, en la actualidad afirmar que ha habido avances, algo muy prometedor”.

