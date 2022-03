Logran arrestar a gran ladrón de bicicletas gracias a Google Maps

No cabe duda que una de las herramientas más útiles, sobre todo cuando no conocemos algún sitio y tenemos que desplazarnos sobre este es Google Maps, debido a que no solo nos va dando indicaciones en tiempo real de cómo llegar a un punto determinado.

Pero también una de las cosas que a muchos internautas apasiona de Google Maps son las imágenes satelitales o terrestres que conforman esta herramienta ya que en ocasiones, muchas de ellas guardan historias o anécdotas curiosas.

Como justamente ocurrió recientemente en Reino Unido, en donde la policía del condado de Oxfordshire justamente logró dar con un gran ladrón de bicicletas gracias a Google Maps.

Mediante una imagen por satélite captada por esta herramienta, la policía descubrió varios montículos de bicicletas al interior de una propiedad. Esto les ayudó a que el pasado 17 de marzo pudieran allanar la casa localizada en Giles Road en Littlemore, en donde efectivamente, encontraron cerca de 500 bicicletas.

📌⬇🔍#INTERNACIONAL Detienen a ladrón de más de 500 bicicletas gracias a Google Maps



Con la ayuda de Google Maps, la Policía descubrió una casa con una montaña de más de 500 bicicletas robadas y lograron la detención del presunto ladrón. pic.twitter.com/u8vrgpb47L — ORP Noticias (@orpnoticias) March 31, 2022

Las autoridades locales tenían reportes de dichos robos desde hacía ya 5 años; sin embargo, no habían podido dar con el ladrón.

La investigación policial comenzó cuando residentes de aquella ciudad elevaron quejas dando cuenta de la presencia de roedores debido a la acumulación de bicicletas en la casa de un vecino.

Finalmente se logró el arresto de un hombre de 54 años, bajo sospecha de manejar bienes robados y posesión de propiedad criminal; sin embargo, fue liberado tan solo 24 horas después.

“Una gran cantidad de bicicletas, que se cree que fueron robadas, han sido recuperadas de la propiedad. Los oficiales están actualmente en el proceso de identificar la propiedad de las bicicletas”, comentaron las autoridades.

