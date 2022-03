“Todo el mundo está esperando a que Putin muera”: Empresario ruso habla de su experiencia desde el exilio

Evgeny Chichvarkin, un comerciante ruso que vive en Londres desde que huyó de su país natal en la parte trasera de un coche en 2008, dice que todos esperan la muerte del presidente Vladimir Putin

“Todo el mundo está esperando que Putin muera. La posibilidad de la libertad sólo llega después de su muerte”, señaló.

Chichvarkin, quien en la actualidad es un comerciante de vinos, nació en San Petersburgo, cuando todavía era Leningrado, donde se convirtió en uno de los multimillonarios más jóvenes de su país, al fundar el minorista de teléfonos celulares Evroset en 1997, que aumentó a 5,000 tiendas en 2007.

No obstante, funcionarios locales lo acusaron de secuestro y extorsión, cargos que él siempre calificó de falsos.

Chichvarkin y su socio comercial tuvieron que vender Evroset por un precio reducido de $400 millones, y después de luchar con éxito en los procedimientos de extradición, ahora vive en el exilio.

“Los rusos no son Putin”, dice, clavándome sus penetrantes ojos azules. “Él no nos representa. No lo elegimos. No lo apoyamos”, señala el empresario de 47 años.

Tras la invasión rusa de Ucrania, el primer ministro británico, Boris Johnson, declaró: “Debemos perseguir a los oligarcas”. Su gobierno ha sancionado a más de 1.000 personas y empresas vinculadas a Rusia y se están preparando nuevas reglas para poner fin a la propiedad anónima de activos para enviar un mensaje de que aquellos que se benefician del régimen de Putin ya no son bienvenidos.

Cuando se trata de apoyo a Ucrania, Chichvarkin va más allá que EE. UU. o la UE. líderes: aboga por enviar “inmediatamente” soldados de la OTAN y hacer cumplir una zona de exclusión aérea, como ha solicitado repetidamente el presidente Volodymyr Zelensky. Pero dice que las medidas económicas punitivas dirigidas a supuestos aliados del Kremlin son tan amplias que equivalen a “discriminación”.

Chichvarkin argumenta que las sanciones deben enfocarse con láser en Putin, su familia inmediata y los generales militares y financieros que lo rodean. “Las sanciones deben apuntar a la billetera de Putin y a sus verdaderos amigos”, dice, “no a las personas que ganaron dinero y probablemente tuvieron que darle la mitad a Putin solo para quedarse con la otra mitad”.

Desde el exilio, el hombre dice conocer muy bien las brutales maquinaciones de los “bulldogs” de Putin, como él los llama. Sostiene que su propia madre, cuyo cuerpo ensangrentado y magullado fue descubierto en su apartamento de Moscú en abril de 2010, fue asesinada por agentes estatales en un intento de atraerlo a casa para su funeral. (El Kremlin niega su participación y el veredicto oficial fue que murió de un ataque al corazón).

Sobre el líder de la oposición rusa Alexei Navalny, que escapó por poco de la muerte tras ser envenenado por presuntos agentes del Kremlin en agosto de 2020, Chichvarkin opinó:

“Cuando Putin muera, será libre”, dice el empresario, quien ha financiado a Navalny con más de $100,000 en donaciones desde 2010. “Todo el mundo está esperando que Putin muera. La posibilidad de la libertad sólo llega después de su muerte”.

¿Es esa la única esperanza para Rusia? “Bueno, uno de los amigos de Putin podría atarlo y llevarlo a La Haya”, se ríe. “La historia rusa es bastante oscura con muchos ejemplos muy extraños de poder cambiante”, puntualizó.

