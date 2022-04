Anuel y Yailin estrenan su primera canción juntos: “Música para adultos”, dijo el ex de Karol G

Anuel y Yailin estrenaron su primera canción juntos. La pareja lanzó su tema “Si tu me busca”, junto a un videoclip, y han sido tendencia en las redes debido a esto. “MÚSICA PARA ADULTOS!!!!!!! MÚSICA DE CALLE!!”, escribió Anuel al mostrar un extracto del video musical en su cuenta de Instagram.

La publicación del boricua tiene casi 4 millones de likes y miles de comentarios. Mientras que el video oficial de la canción en el canal de Youtube de Anuel superó las 4,049,316 visitas en tan solo 24 horas después de su estreno.

La pareja de artistas ha recibido cientos de comentarios debido a esta colaboración musical, que sucede meses después de que se confirmara su relación sentimental y de que fueran vistos juntos en el estudio de grabación por primera vez.

Muchos de esos mensajes que le dejaron los fanáticos a Anuel en el post tienen que ver directamente con Yailin y su participación en la canción. Estos son algunos de los mensajes que le dejaron al artista en Instagram:

“Solo se que me va a gustar la parte de anuel”, “anuel, quita a yailin de la canción”, “Mejor quedaba solo hablando claro”, “No, no, no, y no anuel!!”, “ y a eso le dicen buena música”, “NUNCA se comparará a la música que hacías con KAROL!” fueron algunos de los mensajes más destacados en la publicación.

Anuel y Yailin constantemente reciben críticas por su relación y la manera en la que presumen de ella en las redes sociales. A muchos de los fanáticos de Anuel no les agrada la dominicana y hasta ahora todavía le siguen recordando a Karol G, su ex novia, en cada oportunidad que tienen presente.

La pareja se ha caracterizado por mostrar mediante las redes sociales sus lujos. Las joyas y los grandes regalos que Anuel le da a la dominicana siempre destacan y generan opiniones encontradas. Uno de los últimos obsequios que el boricua le dio a su novia es un lujoso auto deportivo de color blanco, que ella presumió usando un conjunto de lencería de encaje roja y posando frente al automovil.

