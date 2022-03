La novia de Anuel, Yailin, reaparece en Instagram presumiendo su cuerpo en ropa interior con una foto frente al espejo

Yailin “La más viral” ha vuelto a publicar en su feed de Instagram luego de que su última publicación fuera el 14 de marzo. En esa ocasión presumió el lujoso automóvil que Anuel le regaló, posando junto a él mientras usa un muy sensual atuendo de lencería de encaje roja.

En la nueva publicación que ha hecho también aparece en ropa interior, pero posando desde lo que parece ser una alfombra y dejando a la vista sus atributos. La cinturita y la retaguardia resaltan tras haberse tomado la foto frente al espejo de la habitación, en la que también se observa un gran telescopio.

Esta publicación tiene más de 697,000 me gustas y cientos de comentarios.

En esta oportunidad Yailin volvió a lucir su cabello en tonos oscuros y tejido en un lindo moño largo. Este look de cabello oscuro le gustó mucho a los fanáticos de la cantante y bailarina dominicana y así se lo dejaron saber cuando lo mostró por primera vez en su cuenta de Instagram. En esa oportunidad lo dejó ver corto por sobre sus hombros y despertó los suspiros de más de una persona.

Aunque Yailin se mantenía activa publicando contenido en sus historias de Instagram, llamó la atención que no compartiera tantas publicaciones en el feed.

Hace algunas semanas la dominicana dijo en un live que luego se viralizó que aunque las personas no lo vieran, ella y Anuel se encontraban trabajando: “Y nos vamos pal gimnasio también… Esta lipo no se puede ir porque nosotros comemos demasiado entonces nos vamos por ahí pal gimnasio desde que lleguemos vamos a trabajar, a seguir trabajando, porque aunque uno no le demuestre a ustedes que uno está trabajando eso no quiere decir que uno no esté trabajando: uno está trabajando… Tamos trabajando… Ustedes ven lo que uno les permite ver de nosotros… Así que aprieten y tengan una farmacia cerca porque se les va a acabar la patilla”, dijo en esa ocasión.

En la publicación al respecto que hizo El Gordo y La Flaca en Instagram varias personas comentaron que no entendieron nada de lo que dijo Yailin.

