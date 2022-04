Los fans despiden a Karina Banda de Enamorándonos y le desean lo mejor

Karina Banda le dice adiós a Enamorándonos y Ana Patricia Gámez regresa a la conducción junto a Rafael Araneda. ¿Qué propició esta decisión? Se desconoce. La ahora ex conductora del programa se despidió con elegancia. Tiene, sí, un nuevo proyecto. Pero el público no entiende qué está pasando. Algunos celebran que regresa Ana, mientras que otros aseguran estar decepcionados de Univision porque creían que esta era la oportunidad para Migbelis Castellanos.

“Qué te vaya bien”. “Mucha suerte”. “Te lo mereces”. Estas son algunas de las palabras que los fans le han dedicado a Karina Banda, y es que la antigua conductora de El Gordo y la Flaca logró ganarse al público. Su ingreso al programa cuando Ana Patricia se fue se realizó sin drama. La gente la recibió con los brazos abiertos, como también lo hiciera Rafael Araneda.

Nadie se explica porqué razón regresó Ana Patricia. Dijo que se iba por sus hijas, porque su familia era su prioridad. Ahora su regreso a tan poco tiempo no le ha sentado del todo bien a los fans. “¿Pero si Ana regresa mañana, que rápido crecieron sus hijos?”, comentó alguien en Instagram.

Mientras que otros aseguran que dejarán de ver el programa porque se habían unido al mismo desde el momento en el que la conductora de Despierta América había decidido irse. Escándalo. Ahora muchos no están de acuerdo con que Ana Patricia vuelva. El público pide rostros nuevos. Quieren que la cadena le de oportunidades a nuevas conductoras. Algunos esperaban que Migbelis Castellanos acompañara a Rafa en la conducción de Enamorándonos USA. Dicen que se lo ha ganado.

¿Pero adónde va Karina Banda? La respuesta es de afrodisíaco. La esposa de Carlos Ponce se va a una isla para el amor. El programa confirmó la información que desvelara días antes la periodista Mandy Fridmann.

“La familia creció y muy pronto podrán disfrutar de: La Isla Enamorándonos a través de @vixdotcom y con nuestra Karina Banda de conductora. Será un nuevo programa, en el que personas de todo Estados Unidos y Puerto Rico van a poder participar“, así lo destacó el programa en Instagram. View this post on Instagram A post shared by Enamorandonos USA (@enamorandonosusa)

Más sobre Karina Banda:

Sacan a Karina Banda de Enamorándonos y ella dice que extraña a El Gordo y la Flaca de Univision

Cambios en ‘Enamorándonos’: A meses de haber renunciado, regresa Ana Patricia Gámez y sale Karina Banda

Confirmado: Migbelis Castellanos es oficialmente co-host de ‘Enamorándonos’