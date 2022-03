Sacan a Karina Banda de Enamorándonos y ella dice que extraña a El Gordo y la Flaca de Univision

Hace unos días la periodista Mandy Fridmann confirmó que Karina Banda saldría del programa Enamrándonos USA, el cual conducía junto a Rafael Araneda, tras la salida de Ana Patricia Gámez. Quien según destacó la periodista, es quien vuelve al show para volver a retomar su lugar en la conducción del mismo. Esto deja automáticamente afuera a la esposa de Carlos Ponce.

Ahora, a casi un año de dejar “El Gordo y la Flaca” para conducir el reality “Enamorándonos”, Karina Banda confiesa lo que más extraña del show y cómo vive su vida de casada al lado de Carlos Ponce, mientras planean la boda que no pudieron celebrar debido a la pandemia.

“Lo que más extraño del ‘Gordo y la Flaca’ es a Lili (Estefan), a Raúl (De Molina), a mis compañeros y a mi jefa Mariela Cardona. La verdad, sí extraño mucho y también extraño poder estar en contacto con la gente que me veía en el programa, en ‘El Gordo y la Flaca’, que por temas de trabajo o otros temas que les gusta ver la televisión a esa hora del día, ahí era donde podían verme“, será esta declaración una especie de llamado para que estos vuelvan a llamarla.

Fridmann comentó que a Karina Banda le habían ofrecido otro programa, sin embargo esta producción al parecer no se grabaría en Estados Unidos, sino en otro país. Se desconoce si la periodista ha aceptado la oferta o no. Pero esto no podría coincidir con sus planes y es que ella sigue organizando su boda con el famoso actor y cantante.

Sobre El Gordo y la Flaca dijo además: “Pero, definitivamente es una dinámica totalmente diferente, pero lo que más me puede en el corazón es a mis compañeros, a Lili y a Raúl”.

En entrevista con Mezcalent habló de su vida de casada: “Mi vida de casada es un poco loca, como se pueden imaginar. Estoy casada con un actor, entonces Carlos se la pasa viajando, pero no nos afecta esa parte que también puede ser algo que a parejas, y lo veo también en el programa (Enamorándonos) que muchas veces, cuando ven que es algo de distancia o que la pareja o la otra persona viaja mucho, no les va muy bien”. Sin embargo agregó: “Gracias a Dios, aquí todo está perfecto y hemos sabido manejar muy bien eso, así que planeando muchas cositas”.

Sobre la organización de la boda y cómo van los preparativos agregó: “Afortunadamente, tenemos los mismos gustos, pensamos igual, buscamos las mismas cosas; así que todo eso va avanzando”.

