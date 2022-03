Cambios en ‘Enamorándonos’: A meses de haber renunciado, regresa Ana Patricia Gámez y sale Karina Banda

Exclusiva

Cambio inesperado en ‘Enamorándonos’, a meses de haber renunciado, regresa Ana Patricia Gámez y sale Karina Banda. Aún no lo han hecho oficial, pero aquí te contamos porqué la pausa televisiva que se tomó la querida mexicana llegó a su final.

A 9 meses de haber renunciado asegurando que quería tomarse una pausa para dedicarse a ser madre 24/7, pues se sentía angustiada de estar perdiéndose el crecimiento y momentos únicos den sus hijos Giulietta y Gael, Ana Patricia regresará al lado de Rafael Araneda el 1 de abril y no de visita, sino a quedarse.

¿Qué pasó? Aunque no hay una versión oficial, lo que te podemos contar de manera extra oficial, que la salida de Ana Patricia en junio del 2021, además de estar con sus hijos y hacer crecer más su empresa, también habría tenido un tinte económico, ¿a qué nos referimos? A que a la hora de renegociar su contrato, Anita no habría quedado muy satisfecha con la propuesta y en el análisis de su futuro inmediato habría visto que no era suficiente por el sacrificio personal.

Recordemos que en una vista a ‘Despierta América’, Anita aseguró que ganaba más dinero fuera de la tele que como presentadora de ‘Enamorándonos’ y, en el mismo show, pero en una entrevista con Raúl González, le contó que estuvo a punto de firmar con Telemundo para tener su propio show y al final se arrepintió.

¿Por qué antes no y ahora sí a ‘Enamorándonos’? No creemos que haya sido porque se aburrió de estar con sus hijos, porque sí es una madre presente en la vida de Giulietta y Gael y también la vemos muy entregada a su empresa de fajas y boutique, sin embargo, esta vez la oferta que habría recibido de parte de Soho, la productora que hace el show que busca formar pareja habría sido por demás tentadora.

No hablamos en su papel dentro del show, pues será el mismo que tenía cuando renunció hace 9 meses, sino de la cifra monetaria que le habrían ofrecido para regresar.

Ahora la veremos más tiempo en la tele que cuando la dejó: una vez por semana en ‘Despierta América’ en su segmento ‘Querida Ana’ donde da consejos de amor, y por las noches, de lunes a viernes a las 8/7 PM Centro en UniMás conduciendo ‘Enamorándonos’.

La siguiente pregunta es: ¿Y Karina Banda?… Recordemos que la periodista mexicana hizo una apuesta grande no solo en su carrera, sino en su seguridad, renunció a ‘El Gordo y la Flaca’, puesto que ahora ocupa Roberto Hernández, para tomar un desafío doble: ser presentadora de un show que ya llevaba dos años en pantalla y reemplazar a Anita que ya había conquistado ese público.

Según pudimos saber, Karina estaría pasando por un momento de incertidumbre porque no se imaginaba que algo así pasaría y menos tan pronto, además se lo habrían informado hace tan solo unos días cuando Anita, ya supuestamente, había firmado su contrato de regreso con la Soho Productions, la productora turca dueña del formato.

¿Por qué el cambio? ¿el rating bajó con la salida de Anita? Aunque no tenemos los números para compartirte, esa no sería la razón, el formato es exitoso por el formato en sí, el público ama las historias de los amorosos y los flechados, independientemente de Ana Patricia, Karina o el propio Rafael Araneda.

¿Quedará Karina Banda fuera no solo de ‘Enamorándonos’ sino también de Univision? La respuesta es ‘no’, la periodista mexicana seguirá vinculada a la cadena y le estarían ofreciendo un reality a cargo de la misma productora Soho, para VIX, la nueva plataforma de TelevisaUnivision que se grabará en una isla en Turquía.

Según pudimos saber, hasta el cierre de este artículo, Banda aún no habría aceptado la propuesta, pero lo que sí te podemos decir es que si el 1 de abril cuando veas a Ana Patricia regresando a ‘Enamorándonos’, si te dicen que es porque Karina aceptó el desafío de hacer el reality, recuerda esto que leíste hoy, porque esa no es la razón.

MIRA LO QUE DECÍA ANA PATRICIA EL DÍA QUE ANUNCIÓ QUE SE IBA DE ‘ENAMORÁNDONOS’:

NO TE PIERDAS ESTAS OTRAS HISTORIAS:

•Ana Patricia Gámez: Su último día en ‘Enamorándonos’ en imágenes

•Así fue la despedida de Ana Patricia Gámez y la llegada de Karina Banda a ‘Enamorándonos’

•Ana Patricia Gámez anuncia que deja ‘Enamorándonos’ y la televisión