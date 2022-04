Alain Delon solicita la eutanasia y escribe un mensaje de despedida

Alain Delon, una de las grandes leyendas vivas del cine francés, ha tomado la decisión más dura de toda su vida al solicitar que se ponga fin a su existencia por medio del suicidio asistido.

El legendario actor, de 86 años, pidió a su hijo Anthony ayudarlo a morir cuando él lo decida, lo cual ha causado sorpresa entre sus seguidores, de quienes incluso se despidió a través de una carta.

“Me gustaría dar las gracias a todos los que me han acompañado a lo largo de los años y me han brindado un gran apoyo. Espero que los futuros actores puedan encontrar en mí un ejemplo no solo en el lugar de trabajo, sino en la vida cotidiana, entre victorias y derrotas. Gracias, Alain Delon”, reza el escrito que ha hecho público tras conocerse que ya no quiere vivir más.

Anthony Delon, hijo del actor, ya confirmó en una entrevista para el canal francés RTL que su padre le había pedido ayuda para someterse al suicidio asistido y que accedió a estar a su lado en sus últimos momentos: “Sí, es verdad, me preguntó. Me pidió que lo organizara”, indicó.

Delon fue considerado en su juventud uno de los hombres más guapos del mundo al resaltar sus ojos azules. Es una de las figuras clave del cine europeo en general, que prefirió Hollywood. Se retiró de la pantalla grande en 2012.

Inició en obras de teatro, y entre las décadas de 1960 y 1970 le llegó la fama con películas como “El Gatopardo”, “Rocco y Sus Hermanos”, “A Pleno Sol” y “Como un Boomerang”.

Alain Delon sufrió en 2019 dos derrames cerebrales de los que se recuperó, pero que le dejaron cierta discapacidad.

Se presume que su situación médica, aunada a la muerte por cáncer de páncreas de su esposa Nathalie Van Breemen, lo llevaron a solicitar la eutanasia en Suiza, país en el que vive y que permite el suicidio asistido.

“Estoy a favor. Primero porque vivo en Suiza, donde la eutanasia es posible y también porque me parece lo más lógico y natural que existe. A partir de cierta edad, a partir de cierto momento, tenemos derecho a salir de esto tranquilamente, sin pasar por hospitales ni esas cosas”, declaró en una entrevista, en enero del 2021, con la honestidad brutal que siempre lo caracterizó.

“Envejecer apesta y no puedes hacer nada al respecto” Alain Delon

Alain Delon cumplió 86 años el pasado mes de noviembre y su última aparición en el cine fue interpretándose a sí mismo en “Toute Ressemblance”, ambientada en el mundo de los talk shows televisivos, que la crítica francesa destrozó en su estreno a finales de 2019, poco antes de que estallara la pandemia.

Sigue leyendo: El cantante Raphael, de 78 años, da positivo a Covid

– Tom Parker, de The Wanted, muere a los 33 años después de una batalla contra un tumor cerebral