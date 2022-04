Cómo comprobar que no le interesas a tu pareja

Las relaciones de pareja son una verdadera caja de sorpresas; unas muy buenas, algunas más o menos y otras fatales. Al principio no puedes creer que hayas encontrado el amor de tu vida y con el paso de los meses, años y hasta décadas te puedes llevar la sorpresa de tu vida: tu pareja ha cambiado, ya no son felices y en el peor de los casos, el príncipe azul se ha convertido en un monstruo, viviendo un infierno en el hogar.

Reconocer que ya no le interesas a tu pareja no es fácil, pues en el fondo piensas que va a cambiar, que tal vez tú eres la responsable del fracaso amoroso ó quizás, piensas que exageras la situación porque no ha habido maltrato físico o infidelidad de por medio.

Por lo general, cuando el instinto susurra que algo anda mal es porque el amor se está desangrando. Si piensas que tu relación va en picada, fíjate en estas señales:

Hace mucho tiempo que no “se pelean”: Sin duda, discutir constantemente por todo es una señal clarísima de que algo anda muy mal en la relación, pero no tener conflictos también es algo negativo. Según psicoterapeutas, las relaciones saludables tienen desacuerdos de vez en cuando, los cuales nutren y hacen crecer a la pareja.

Se queja todo el tiempo de ti: Cuando abre la boca para decirte algo es para criticar negativamente quién eres y lo que haces. Encuentra malo lo que cocinas, te dice que estás gorda, que no te queda bien el nuevo color de pelo, que deberías cambiar algo ó que no vas a lograr nada. Simplemente ya no te admira y quisiera que fueras alguien que no eres, ni serás.

Ya no te mira: Quien ama a su pareja la observa fijamente cuando están conversando, sobretodo si están sentados uno frente al otro. Pero ocurre todo lo contrario cuando se ha perdido el interés, inconscientemente se desvía la mirada todo el tiempo y hasta se desespera porque acabe la conversación. Por algo se dice que los ojos son el reflejo del alma.

Siempre he dicho, que la señal más clara de amor en una relación es sentir paz. En el momento que te falte tranquilidad, seguridad y armonía a su lado, es hora de comprobar otras señales y tomar decisiones. No vaya a ser que las futuras sorpresas sean más grandes y dañinas.

