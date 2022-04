Critican a la esposa de Fernando Carrillo por colocarle un arete a su hijo

María Gabriela Rodríguez, esposa del actor venezolano Fernando Carrillo, ha sido fuertemente criticada en las redes sociales luego que se viera al pequeño Milo con un arete. En medio de la polémica que se vio envuelta aprovechó para encarar a aquellos que la han juzgado por la crianza de su hijo.

Luego de realizar una ronda de preguntas y respuestas en la cuenta de Instagram de la madre primeriza, manifestó lo alarmada que sentía por todo el revuelo ocasionado por haberle horadado una de las orejas a su hijo de un año.

Tras la situación, vio conveniente grabar un video y dejar claro que fue una decisición que ella tomó, pero si cuando él crezca no le parece cómodo, Milo estará en todo el derecho de tomar la determinación para quitárselo.

“Al final, no es un arito permanente, se quita y se pone, si cuando él tenga dos o tres años me dice ‘mamá, me lo quiero quitar’, se lo quita y listo. Si se lo quiere volver a poner cuando tenga seis, siete, se lo vuelve a poner , o sea, no le veo tanto revuelo al arito”, expresó Rodríguez.

El padre de Milo publicó en su cuenta personal de Instagram un video en el que salen ambos en una piscina disfrutando y a su hijo se le puede apreciar el arete en la oreja izquierda.

“Llegando @babymilocr. Gracias Dios amado por todas tus bendiciones . Qué emoción. Gracias, esposa bella y amada por tanto amor. Lo mejor está por venir” escribió Carrillo en la red social Instagram tras el nacimiento de Milo el 10 de marzo de 2021 en un parto que fue completamente natural.

Relación amorosa entre Carrillo y Rodríguez

La pareja de esposos se casó el 19 de enero de 2021 por el registro civil en Yucatán, México, mientras que la celebración fue con los seres queridos más cercanos. De ambos, llama mucho la atención que se lleven 30 años de diferencia.

Durante la fiesta, la novia tenía un vestido beige y aunque era bastante suelto a su figura, se le podía notar que ya estaba en estado de gestación para el momento del matrimonio. View this post on Instagram A post shared by Fernando Carrillo (@ferrcarrillo)

