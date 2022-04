¿Dónde está el campeón? New York City cae ante el Toronto FC y se ubica en los últimos puestos de la MLS

El New York City FC no logra mostrar su mejor versión y este sábado cayó ante el Toronto FC por 2-1 en la que significó su tercera derrota en la temporada 2022 de la MLS que lo ubica en la posición 11 de la tabla general luego de cinco jornadas completas.

Al actual campeón del fútbol estadounidense no solo le cuesta anotar goles, sino que además le cuesta fabricarlos, y es que en cinco partidos ha anotado cinco tantos de los cuales cuatro fueron ante el Montreal en su única victoria del torneo, y ha recibido 6 anotaciones.

En este partido ante el Toronto FC, además de no poder ser contundentes de cara al arco rival, sufrieron un desafortunado autogol. El primer gol del partido lo anotó el delantero español Jesús Jiménez para el equipo canadiense que al minuto 39’ tras una asistencia de Jonathan Osorio.

Poco tiempo después, llegó el desafortunado autogol al minuto 43’ que tuvo como protagonista al defensor brasileño Thiago Martins quien no pudo despejar bien un centro que había ejecutado el rival desde un tiro libre. Con este error el conjunto local se fue ganando al descanso por 2-0.

Para el segundo tiempo, el conjunto neoyorquino intentó manejar el balón para tener más posibilidades de generar peligro, sin embargo esto no funcionó y su rival supo defenderse lo mejor posible para mantener el resultado.

El partido se disputó más en el mediocampo aunque ambos equipos aprovechaban las ocasiones a la ofensiva para hacer trabajar a los porteros pero sin obtener mayores resultados, hasta que al minuto 90+2’, el New York City logró descontar por intermedio del brasileño Heber, que había entrado desde el banco al 84’. We love you, H9 ⚽️💙🙌 @Heber__Araujo pic.twitter.com/AJq6XEiN3R— New York City FC (@NYCFC) April 2, 2022

En este partido quedó nuevamente en evidencia que el equipo dirigido por el noruego Ronny Deila, no logran mostrar ese ímpetu que los llevó a consagrarse campeones de la MLS en la temporada 2021, en su mayoría, con esta misma plantilla.

