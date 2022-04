En Instagram se burlan del regreso de Ana Patricia Gámez a Enamorándonos y dicen: “Qué rápido crecieron los hijos de Ana Patricia”

Karina Banda se fue y en su lugar quedó Ana Patricia Gámez. Muchos en Instagram celebran que Ana y Rafael vuelvan a ser los conductores estelares de Enamorándonos USA. Mientras que otros se burlan de la antigua conductora de Despierta América diciendo: “Qué rápido crecieron los hijos de Ana Patricia”. Recordemos que Ana Patricia Gámez dijo que se iba porque le daría prioridad a su familia a sus hijos.

El público de Enamorándonos USA está siendo severo con Ana Patricia Gámez y hasta le echan en cara que ahora pasa todo el día fuera de cara porque además de retomar su carrera como conductora en Enamorándonos ha regreso a su vez a Despierta América. Y ahora la conductora está siendo presa de sus palabras en la voz del público que le dice:

“Qué risa, Ana Patrícia dejó el programa porque quería dedicarse a sus hijos. Le duró harto la intención, y ahora no solo los deja de noche sino de día también, porque ahora está en Despierta America en la mañana y en Enamorándonos por la noche. Menos mal los niños ya están listos para casarse”.

Ahora que el público que ve que a Ana Patricia no le molesta dejar su casa durante todo el día, dicen: “Hubieran dejado a Karina y mandado a Ana a la mentada isla”. Algunos seguidores del programa en Instagram no están muy contentos con el cambio. Y siguen: “Qué ridículo la verdad”, aseveran. Pero además pregunta: “¿Y porque no mandaron a Ana para la isla?”.

Otros reaccionan asegurando que no les parece o no les gusta lo que el programa ha hecho con Karina Banda: “Me encanta Ana Patricia pero no me gustó, para nada, lo que le hicieron a Karina Banda”. Se van aún más duro en los comentarios y por eso dicen: “Lo que querías era más dinero y sacaste a Karina“.

Más sobre Ana Patricia Gámez y Karina Banda:

Ana Patricia Gámez regresó a ‘Enamorándonos’ y Karina Banda fue quien la anunció

Sacan a Karina Banda de Enamorándonos y ella dice que extraña a El Gordo y la Flaca de Univision

Le han tirado flores a Ana Patricia Gámez y palos a Francisca Lachapel