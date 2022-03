Le han tirado flores a Ana Patricia Gámez y palos a Francisca Lachapel

Ana Patricia Gámez estuvo hoy en Despierta América. Para el Instagram del programa posó junto a: Francisca Lachapel, Maity Interiano y Jéssica Rodríguez. La fotografía lleva por título “¡Mujeres Poderosas!” y aunque al público es verdad que le ha gustado mucho la estampa, éste también ha tenido la oportunidad de comparar los looks de sus conductoras. Al verlas afirman que Ana Patricia Gámez es la mejor vestida.

Aunque uno que otro fan ha dicho que tanto Francisca como Maity Interiano y Jéssica no se ven del todo mal. Es a Lachapel a la que le tocó la peor parte de las críticas. “Francisca no deja hablar a nadie, siempre quiere sobresalir y todo sobreactuado”, comentó un fan. Y no fue el único que argumentó esto. Alguien más apoyo el mensaje compartiendo: “Eso mismo digo yo, no deja hablar a los demas. Hay veces que empuja a los demas para sobresalir”.

Pero también vale agregar que el regreso de Ana Patricia Gámez no ha sentado del todo bien. Si bien aplauden muchos sino es que todos, su hermoso look, otros parecen no quererla de regreso. Sin embargo alguien dejó un comentario sumamente desagradable para la ex conductora de Enamorándonos USA: “La psicóloga Anita ya muestra todo. Ya quiere fama. No tiene dinero y se aburrió con sus hijos. Muy pronto divorcio, porque el marido anda cuidando los niños y no tiene trabajo”. Pero sí son más las voces que dicen: “Ana Patricia es la que mejor se viste, el resto ¡Dios mío!”.

Eso sí, los fans al ver a cuatro mujeres en esta imagen han salido a pedir que no se le vaya a ocurrir a Univision hacer su versión de La Mesa Caliente, el nuevo programa de Telemundo que está dando mucho de qué hablar y que al parecer esta ganando muchos fans y éxito en sus comienzos.

Eso sí, aunque le piden a Univision que no haga algo igual, hay que destacar que algunos comentarios van con reproche y crítica hacía la producción de Telemundo: “Ay no, no me digan que tambien harán “La Mesa Aburrida”. ¡Oh!, es “La Mesa Caliente”.

Sobre la presencia de Ana y su rol de consejera no todo fue bien visto, el público pide expertos: “En qué forma está ayudando la invitada, por favor pongan a alguien más experta. No dijo nada concreto”. “No alguien más experta, alguien profesional. Para consejos cualquiera, ósea. Qué horror, cada vez está más bajo este programa ya no es nada de lo que era antes. Jamás”.

