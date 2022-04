Jim Carrey anunció su retiro temporal de la actuación

El actor Jim Carrey de 60 años, se une al grupo de figuras públicas de Hollywood que recientemente tomaron la determinación de alejarse de las pantallas del cine. El también comediante canadiense, dio a conocer su retiro en una entrevista realizada por TV Access.

Carrey, quien es mayormente conocido por su papel en la película de La Máscara, también aprovechó la oportunidad para hablar sobre lo que podría ser su última participación en el cine. En esta oportunidad, se refirió a la película Sonic 2 y será estrenada el próximo 8 de abril.

La Máscara que utilizó Carrey durante el rodaje de la película. Foto: Mark Ralston/AFP vía Getty Images

“Bueno, me estoy retirando… probablemente. Hablo en serio, sí. Depende de si los ángeles tienen algún tipo de guión que esté escrito con tinta dorada que me diga que será realmente algo importante para que la gente la vea”, ha dicho el actor.

Agregó que le gusta mantener una vida tranquila y que le gustaría acercarse a otras artes. “Podría continuar el camino, pero me estoy tomando un descanso. Realmente me gusta mi vida tranquila y realmente me encanta poner pintura sobre el lienzo”.

Participaciones que ha tenido como actor

Sonic 2 (2022), Jim y Andy (2017), Amor Carnal (2016), Dos tontos todavía más tontos (2014), Los amos de las noticias (2013), Los Pingüinos del señor Poper (2011), Phillip Morris ¡Te quiero! (2009), Di que sí (2008), El número 23 (2007), Como Dios (2003), El Grinch (2000), Mentiroso, mentiroso (1997), Batman Forever (1995), Dos tontos muy tontos (1994), La Máscara (1994), son algunas de las cintas en las que ha tenido participación.

Estreno de Sonic 2

Será el próximo 8 de abril cuando Sonic 2 llegue a las salas de cine. En esta segunda entrega, Sonic se encuentra listo para tener más libertad, mientras que Tom y Maddie lo dejan en casa para ellos irse a disfrutar de unas merecidas vacaciones.

Además, el Dr. Robotnik (Jim Carrey) llega con un compañero para buscar una esmeralda y así tener el poder de construir y destruir civilizaciones.

