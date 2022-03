Chris Rock fue víctima de burlas y acoso cuando era pequeño

Chris Rock, que recientemente acaparó la atención del mundo por protagonizar uno de los momentos más controvertidos en la historia de los premios Oscar, expresó recientemente que desde la infancia ha dejado que la gente lo “pisotee” constantemente.

Durante una participación en el episodio 12 del podcast ‘Fly on the Wall’ con Dana Carvey y David Spade, en enero pasado, justo dos meses antes de que Will Smith le diera una bofetada durante la entrega de los premios de la Academia, Rock, de 57 años, contó que fue “intimidado ridículamente” durante su infancia.

El comediante dijo: “La mitad del acoso se debía a que era un chico pequeño. Luego fui a la escuela y el acoso se debía a que yo era pequeño y negro. Me acosaban doblemente“.

Rock contó que finalmente tomó cartas en el asunto: “Me fui a casa, puse un ladrillo en una mochila, esto es como una historia legendaria en mi barrio, balanceé la mochila y golpeé al tipo en la cara con ese ladrillo y lo pisoteé, al estilo Joe Pesci, hasta el punto de que pensamos que podría morir”, reveló el comediante a los presentadores David Spade y Dana Carvey.

Años después, al acudir a terapia, Chris se dio cuenta del impacto a largo plazo que el evento tuvo en su vida.

“Mi psiquiatra me dijo que desde ese día he tenido miedo a enojarme, porque temo mucho a mi ira”, comentó y recordó que su terapeuta quería que superara el incidente porque “ese tipo sacó algo de ti y tienes tanto miedo de que eso vuelva a salir que dejas que todo el mundo te pase por encima. Tus amigos te pisotean, tus amigas te pisotean, tus relaciones, todo el mundo te pisotea”.

El ex artista de ‘Saturday Night Live’ reveló que ahora es capaz de “enojarse” y de procesar mejor sus emociones.

“No tengo miedo de dejar que la gente sepa cómo me siento sobre ciertas cosas. Ahora puedo decir: ‘Oye, no me gusta lo que me has dicho’, sin perder la cabeza, sin golpear a alguien en la cabeza con un ladrillo”, compartió.

En la reciente ceremonia de los Oscar, el comediante hizo una broma sobre el pelo de Jada Pinkett Smith, diciendo: “Jada, te quiero. ‘G.I. Jane 2’, no puedo esperar a verte”.

El comentario se refería a que el pelo de Pinkett Smith coincidía con la cabeza rapada de Demi Moore en la película ‘G.I. Jane’. Sin embargo, el aspecto de Pinkett se debe a su larga lucha contra la alopecia y no a una decisión personal.

Segundos después de la broma, Will Smith subió al escenario y se acercó a Rock, pegándole delante del público y de las millones de personas que lo veían en casa. Tras el incidente, Smith ofreció disculpas al comediante, la Academia y el público, aunque solo lo hizo por medio de redes sociales.

