Myrka Dellanos recibió mensajes de cariño tras confesarse ante sus seguidores de Instagram

Myrka Dellanos hace algunos días se confesó ante sus seguidores de Instagram. La presentadora de La Mesa Caliente de Telemundo expresó que es muy difícil estar frente a las pantallas de televisión y que constantemente la comparen con sus otras tres compañeras (Giselle Blondet, Verónica Bastos y Alix Aspe).

También hizo énfasis en las mujeres que se encargan de criticar la apariencia física de otras. “CONFESIÓN: Es sumamente difícil estar frente a las cámaras de tele cada día y que me comparen constantemente con otras tres mujeres. Respeto a cada una de ellas y me parecen lindas cada una con rasgos físicos y espirituales diferentes. Pero por qué será que especialmente las mujeres atacan físicamente la apariencia de otra mujer. ¿Por qué lo hacen?” expresó Dellanos en su largo texto.

Esta revelación provocó que muchas personas le expresaran mensajes de cariño: “Eres hermosa por fuera y por dentro además de un gran ser humano; continúa siendo tú y sigues fiel a tu Dios”, “Pero sí estás bellísima, eres linda y elegante, quienes digan lo contrario es pura envidia”, “Así es querida @myrkadellanos. Debemos ser más autosoberanos y menos comparativos” y “me encanta verte en @lamesacaliente, casi siempre estoy de acuerdo contigo” se pueden leer en los comentarios.

Sus compañeras del programa y otras personalidades famosas también le dejaron mensajes de aprecio y admiración:

Alix Aspe: You are so beautiful!! Y eres aún más hermosa por dentro! Tan inteligente, preparada, enfocada, admirable!!

Giselle Blondet: Mi querida @myrkadellanos eres preciosa , inteligente y un ser humano bello también.

Verónica Bastos: ¡Tú eres una REINA, eso es lo que eres! Inspiración total, bella por dentro y por fuera!!!

Maribel Guardia: Tu eres espectacular por fuera y por dentro

Alexa Dellanos: love you so much! you are perfect inside & out!

María Celeste Ararrás: Mejor dicho imposible

Rosie Rivera: Gracias por tu transparencia. Eres bella. Estás exactamente donde debes estar. I admire you.

