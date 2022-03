Myrka Dellanos le preguntó al público si les gusta La Mesa Caliente: estas fueron las respuestas

Myrka Dellanos aprovechó una de sus publicaciones en Instagram para preguntarle a sus seguidores si les está gustando La Mesa Caliente, el nuevo programa de Telemundo que conduce junto a Giselle Blondet, Verónica Bastos y Alix Aspe y en el que hablan de diferentes temas, cada una desde su perspectiva.

“Cuéntenme si les esta gustando @lamesacaliente. Para mi es algo totalmente diferente y muy especial y las 4 nos estamos divirtiendo mucho y trabajando para traerle a ustedes algo interesante y que se rían también con nosotras”, escribió al compartir una galería de fotos en las que primero aparece ella sola luciendo un lindo vestido verde y luego aparece en compañía de las otras tres conductoras del programa.

Estas son algunas de las respuestas que le dejaron sus seguidores: “Gracias por alegrarnos las tardes nuevamente. Un fuerte abrazo”, “Buen programa, conducido por muy agradables conductoras”, “Espectacular!! Finalmente un programa chevere”, “Me encanta” son algunos de esos mensajes que resaltan.

En La Mesa Caliente recientemente Myrka Dellanos protagonizó un momento junto a Adamari López que logró incomodar a la presentadora boricua y ex pareja de Toni Costa.

La conductora del programa le preguntó a López sobre Costa y la relación que actualmente mantiene con Evelyn Beltrán: “Yo quería preguntarte específicamente sobre la nueva pareja que tiene él (Toni Costa). Aunque uno ya no quiere estar con un hombre, porque me ha sucedido a mi, si ese hombre enseguida empieza con otra persona, me da como algo que me molesta: ”¿cómo te sentiste tú?”.

López se limitó a sonreír delicadamente y a decir: “Nuestra hija debe estar viendo el programa y es todo lo que tengo que decir al respecto… porque nadie sabe, nada más”.

Myrka Dellanos también ha recibido críticas. Telemundo hace algunos días publicó una fotografía de la conductora para presumir uno de los looks que utilizó esa semana durante La Mesa Caliente y algunos de los comentarios hicieron referencia a la apariencia física de Dellanos:

“Excelente profesional pero se pasó de filtro, cirugía o botox. Ni se parece a la que fue”, “No se parece a ella misma”, “De su trabajo nadie discute. Lo que pasa que ya no se parece a Myrka”, “Fue muy linda en sus tiempos, pero se arruinó su rostro” y “No se parece a ella, estas mujeres por no avejentar, se transforman”, escribieron algunas personas en el post de Telemundo.

